Pětina mladých lidí je ohrožena chudobou, rizikem je rodina i vzdělání

„Dvaadvacet procent mladých lidí je ohroženo chudobou, ale ne z důvodů, které by nás asi napadly, jako je osobní selhání. Je to z velké části zaviněno rodinným zázemím, ve kterém vyrůstali. Dále je to dáno vzděláním, čtyřicet procent mladých lidí se základním vzděláním má problém s chudobou, u vysokoškolsky vzdělaných toto číslo klesá na třináct procent. Třetím důvodem je zkušenost se ztrátou bydlení nebo časté stěhování,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.



Často tedy platí, že v budoucnu budou mít potíže s financemi spíš ti, kteří v nuzných podmínkách už vyrůstali. Ti, kteří v dětství nezažili chudobu, jí netrpí ani v současnosti. Naopak ti, kteří neměli v dětství stabilní finanční zázemí, k chudobě inklinují z 36 procent, ukázal průzkum Medianu, který si zadala Charita ČR. Zapojilo se do něj 800 mladých lidí ve věku osmnáct až třicet let.



Seriál iDNES.cz Chudoba v Česku Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova, dalších víc než sto tisíc žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc je vedena exekuce.

„Do chudoby se dostanou v mládí a nejsou často schopni se z ní vymanit. Vyrůstá tak celá generace. Pro společnost je to velmi riziková ekonomická i morální zátěž, protože lidé zůstávají ve vyloučení celý život. Jsou to lidé z rodin, které se musely zadlužovat, aby si mohly dovolit běžné potřeby, byly to neúplné rodiny, které se často stěhovaly, kde často rodiče trpěli nezaměstnaností,“ popsala analytička Martina Veverková.

Mladí lidé, kteří jsou ohroženi chudobou, uvedli, že si nejčastěji nemohou dovolit vyměnit opotřebený nábytek a jet na týdenní dovolenou.

„Dobrou zprávou je, že je minimum mladých, kteří by nemohli platit náklady spjaté s bydlením. Ukazuje se, že finanční závazky jsou běžnou součástí životů dnešních mladých lidí nehledě na finanční situaci, ale ti, kteří jsou ohroženi chudobou, užívají rizikovější závazky, jako jsou spotřebitelské úvěry,“ uvedla socioložka.Kateřina Pulkrábková.

Větší riziko chudoby mají ženy

Výrazně víc chudých je mezi ženami než mezi muži, ukázal dále průzkum (27 % žen a 18 % mužů). „Souvisí to s nižšími příjmy žen, jejich větší ekonomickou závislostí na rodině či partnerovi při studiu nebo péči o děti,“ vysvětlila Půlkrábková. Chudobou je zároveň ohrožena třetina samostatně žijících mladých rodičů s dětmi.

Za nejčastější důvody chudoby mladí Češi uvedli vlastní pohodlnost, neochotu pracovat či vzdělávat se. Velkou roli podle nich ale hraje i špatné rodinné zázemí, exekuce nebo drahé bydlení.

Shodují se na tom, že nejdůležitější prevencí chudoby je předcházení zadlužení, dostupné bydlení a podpory pracovního uplatnění. Většina jich také považuje za důležité získat pomoc při hledání první práce a větší dostupnost školek.

Podle Curyla je důležité, aby bylo dostupné sociální bydlení. Charita podporuje také zvyšování minimální mzdy, za kterou často lidé bez vzdělání pracují.