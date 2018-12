VIDEO: Miliony světel. V Rakousku září vánoční dům i se zahradou

Netypickou tradici Gollnhuberová dodržuje už od roku 2010. Přípravy ji přitom zaberou několik měsíců, a tak s nimi začíná už koncem léta v srpnu. Za vánoční atmosférou zde však od prvního prosince do šestého ledna nadšeně cestují davy fanoušků nejen z Rakouska, ale i Finska či Slovenska.

Nejsou to ovšem jenom vánoční návštěvníci, kteří se dostanou do dobré nálady. Její dodavatel elektřiny by měl být také spokojený, protože si během prosince přijde až na dva tisíce eur.

„Nekouřím, nepiju, ale zato investuju do nafukovacích vánočních figurín,“ řekla Gollnhuberová.

Letos si tak pořídila celkem sto figurín. Některé z nich přitom dosahují až devíti metrů.

Mimo ně se letos návštěvníci můžou těšit také na živého věčně rozmrzelého, zeleného Grinche, „The Ice Queen“, Mickeyho Mouse nebo hrdiny seriálu Tlapková patrola (Paw Patrol).

