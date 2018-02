Českem se šíří chřipková epidemie, kraje hlásí až desítky tisíc nemocných

Ve Zlínském kraji hygienici doporučili omezení návštěv v lůžkových zařízeních, tedy nemocnicích či domovech seniorů. Již od začátku tohoto týdne platí stejné doporučení na Zlínsku, zlínská krajská nemocnice zakázala návštěvy. Nemocnice ve Vsetíně, pravděpodobně také ve Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti, návštěvy zakážou od pondělí.

Jak se liší chřipka od virózy? Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, dále pravidelné mytí rukou vodou s mýdlem. Neumytýma rukama by se lidé neměli dotýkat obličeje.

V kraji je nyní nemocných 1687 ze 100 000 obyvatel, z toho chřipkou 166 na 100 000 obyvatel. Nemocnost se proti minulému týdnu zvýšila o 16 procent, u chřipky o 137 procent.



„Dle této dynamiky, kdy došlo k vzestupu podílu chřipkových onemocnění, můžeme usuzovat, že celý Zlínský kraj je na počátku epidemie. Laboratorní vyšetření u nemocných ve Zlínském kraji, stejně jako v ČR a v Evropě potvrzuje smíšené etiologické agens, to znamená oba subtypy chřipky A - H1N1 i H3N2 a oba subtypy chřipky B s převahou varianty Yamagata,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jana Hošková.

Jižní Morava hlásí třiadvacet tisíc nemocných

V Jihomoravském kraji se za poslední týden zvýšil počet nemocných s akutními respiračními nemocemi a chřipkou. Mezi 1,2 milionu obyvatel je nemocných 23 500 lidí. Chřipka je ale prozatím sporadická, uvedla v pátek ve zprávě vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Kyjovská nemocnice ode dneška zakázala návštěvy u lůžek, hygienici ale zatím žádné doporučení k zákazu návštěv organizacím nedávají.

Akutní respirační onemocnění obsahují nachlazení, rýmu a z toho plynoucí záněty dutin nebo průdušek. Chřipka podle Ciupek zasáhne celý organismus a schvátí ho, doprovázejí ji vysoké horečky trvající i několik dní. Hygienici nabádají k dodržování hygieny rukou a dýchacích cest. „V případě vzniku nemoci je potřeba věnovat pozornost léčbě a onemocnění nepřecházet,“ zdůraznila Ciupek.

Havlíčkobrodská nemocnice zakáže od soboty návštěvy

Návštěvy lůžkových oddělení havlíčkobrodské nemocnice budou od soboty až do odvolání zakázány. Důvodem je narůstající výskyt chřipkových onemocnění ve spádové oblasti. O zákazu návštěv rozhodlo v pátek vedení nemocnice na základě doporučení nemocničního epidemiologa Ladislava Koblížka a Krajské hygienické stanice.

V nemocnici v Pelhřimově už platí zákaz od 31. ledna, v pondělí chce preventivně zakázat návštěvy také domov důchodců v Proseči na Pelhřimovsku, který pečuje asi o 90 klientů, z nichž jsou někteří upoutaní na lůžko. Podle posledních údajů zveřejněných krajskou hygienickou stanicí 29. ledna připadá na Pelhřimovsku na 100 000 obyvatel 1443 lidí s akutními respiračními potížemi. Na Havlíčkobrodsku je to 1410 lidí. Práh epidemie je 1700 nemocných na 100 000 obyvatel.

Omezte návštěvy, radí hygienička z Ústeckého kraje

Tuto hranici už překročil také Ústecký kraj, kde na 100 000 obyvatel připadá 1730 nemocných. Nejsilnější je epidemie na Lounsku, počet nemocných se za uplynulý týden zvýšil skoro o třetinu. Na 100 000 lidí připadá 2256 případů. „Považujeme to za to, že v Ústeckém kraji již je plošná epidemie akutních respiračních onemocnění,“ uvedla Olga Štorkánová z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice.

Hygienici budou podle Štorkánové ještě v pátek obesílat nemocnice a ústavy sociální péče s doporučením, aby omezily návštěvy.

Nejvíc nemocných je tradičně mezi předškoláky, školáky a mládeží. Téměř ve všech případech jde o akutní respirační onemocnění. Lékaři ale už zaznamenali i typické chřipky. „Máme několik případů, kdy bylo ověřeno, že se skutečně jedná o chřipku, většinou chřipku typu A. Ale jsou to nezávažné průběhy, to znamená bez hospitalizace na ARO nebo bez větších život ohrožujících komplikací,“ doplnila Štorkánová.

V Jižních Čechách jsou nejpostiženější kategorií lidé nad 60 let

Chřipkové epidemii neušel ani Jihočeský kraj, kde hygienici evidují 1981 nemocných na 100 000 obyvatel, o 16,6 procenta více než v minulém týdnu. Nejpostiženější věkovou kategorií jsou lidé nad 60 let. ČTK to řekla Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice. Zákaz návštěv od pátku platí v nemocnici Dačice, návštěvy nesmějí ani do nemocnic České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Strakonice a Volyně.

Podle okresů je nejvyšší nemocnost na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku.

Oproti loňsku začala v jižních Čechách chřipková epidemie zhruba o 14 dní později. V předchozím roce se objevila již kolem Vánoc.