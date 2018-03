Chřipková epidemie neustává, po jarních prázdninách přibylo nemocných

Případů akutních infekcí dýchacích cest je v Praze asi 1450 na 100 000 obyvatel. Vysoká nemocnost se očekává i tento týden.

„Skončily jarní prázdniny, které nemocnost ovlivnily, děti již dva týdny chodí do školských zařízení, proto nemocnost stoupla zejména ve věkové skupině šest až 14 let a následně i ve věkové skupině do pěti let,“ uvedli hygienici.

Nemocnost minulý týden rostla i v dalších několika krajích, epidemie zatím zůstává v celém Česku. V Praze byla nejvyšší nemocnost na začátku února, kdy lékaři nahlásili 1770 případů na 100 000 obyvatel, potom počet nemocných klesal.

Od běžné virózy či nachlazení se chřipka liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. S vážným průběhem nemoci skončilo v nemocnici na odděleních intenzivní péče 40 lidí, deset zemřelo. Většinou jde podle odborníků o lidi starší 60 let s dalšími přidruženými nemocemi jako je diabetes, onemocnění srdce nebo obezita.

Loni byla v únoru epidemie chřipky už na ústupu, letos začala až na začátku února. Obvykle trvá čtyři až osm týdnů. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 108 jich zemřelo.

Návštěvy pacientů omezila už na začátku února většina pražských nemocnic. Úplný zákaz mají Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Františku. V Thomayerově nemocnici v Krči lidé nesmějí za pacienty na infekčním oddělení, oddělení geriatrie a následné péče. V Motole zákaz platí pro pneumologickou kliniku a léčebnu dlouhodobě nemocných.

Na chřipku zemřou každý rok stovky lidí: