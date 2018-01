Deset ran. Vyšetřování skončilo, případ střelce z Chomutova míří k soudu

Byly tři hodiny ráno, když sedmatřicetiletého muže probudil křik. Z okna bytu ve třetím patře panelového domu sledoval dodávku, jak naráží do zaparkovaných aut a najíždí do lidí. Tak jako už několikrát předtím ho přemohla silná potřeba zasáhnout. Popadl pistoli a běžel ven. Na dodávku vyprázdnil zásobník, řidič byl na místě mrtev.



Ten den se několik Romů vracelo z diskotéky, před panelovým domem v Jirkovské ulici se nepohodli. Čtyřiatřicetiletý Radek Š. se dostal do ostrého sporu se svým strýcem. Sedl do dodávky a rozjel se. „Tetě přejel nohu,“ řekl později Radkův bratr Dušan Š.



Padlo nejméně deset ran

Právě tento okamžik měl tragické důsledky. Vše totiž sledoval z okna sedmatřicetiletý muž, skladník, který ve volných chvílích rád chodil na střelnici. Okamžitě na sebe hodil černé triko, natáhl černé kalhoty a vyběhl před dům. Namířil na dodávku a vystřelil. Pak znovu a znovu. Mačkal spoušť, dokud byly v zásobníku náboje. Dodávka ještě chvíli jela, než se zastavila o blízké křoví.

Střelec odběhl na nedalekou benzinku a čekal na policisty. Když dorazili, předal jim zbraň i s prázdným zásobníkem. Do něj se vejde dvacet nábojů, kolik jich muž vystřelil, zprvu nebylo zřejmé. Až podle nábojnic na zemi a stop po kulkách v dodávce bylo jasné, že vypálil nejméně deset ran. Jedna z kulek zasáhla i psa Era, kterého měl řidič na klíně. Pes přežil, řidiče se zachránit nepodařilo.

Policisté prověřovali informace údajných svědků, kteří v médiích tvrdili, že střelec při činu křičel: „Drž už tu černou hubu, ty zmr.. cikánskej!“ Pokud by se to potvrdilo, mohl střelci hrozit za rasově motivovanou vraždu i výjimečný trest. Jenže lidé ze sídliště nakonec přiznali, že informace měli jen z doslechu.

Střelec byl obviněný z vraždy se sazbou dvanáct až dvacet let. Motiv byl ale nejasný. Bezprostředně po činu říkal kriminalistům, že chtěl zastavit řidiče, aby dodávka neublížila dalším lidem. Řada lidí přirovnávala incident k útokům auty, jaké se staly v Nice nebo v Berlíně. Pár měsíců předtím ministr vnitra Milan Chovanec mluvil o tom, že by lidé měli mít ústavní právo zastřelit teroristu, který bude třeba najíždět do lidí.

Nejspíš i proto měli někteří lidé střelce z Chomutova za hrdinu. Třeba šéf politické strany Realisté Petr Robejšek v září prohlásil, že při teroristickém útoku v Barceloně chyběl člověk, jakým byl střelec z Chomutova. „Je to statečný muž, se kterým úřady zacházejí příšerně a který by měl být automaticky osvobozen,“ citoval ho Deník. Vznikla petice za zrušení střelcova stíhání, kterou podepsaly tisíce lidí.

Obviněný po čase trochu pozměnil obhajobu a tvrdil, že dodávka najížděla i na něj a že se „cítil ohrožený“. Jenže podle zjištění MF DNES to vyvrátila rekonstrukce případu. Ukázala, že muž stál na travnatém ostrůvku před domem a v okamžiku, kdy střílel, dodávka projížděla kolem něj a jeho samotného tudíž nijak neohrožovala.

Obvinění z vraždy

Proč tedy střílel? Po osmi měsících se kriminalisté přiklánějí k názoru, že jednal pod vlivem mimořádně silné „ochranářské“ potřeby, jak o tom mluvil hned po zadržení. Píšou o tom i znalci. „Říkal, že prostě musí zasáhnout. Vyprávěl, jak se krátce předtím zastal staršího muže, kterého kdosi napadal na ulici,“ uvedl zdroj z vyšetřování.

Psycholožka Štěpánka Tůmová, která vypracovala posudek, nechtěla včera svá zjištění komentovat. „Až začne soudní líčení,“ řekla. Byla ochotná mluvit pouze v obecné rovině. „Ochranářská potřeba jako diagnostická jednotka neexistuje, nicméně silně vyvinutou potřebu chránit jiné lidi lze zjistit,“ uvedla.

Obviněný byl necelé tři měsíce ve vazbě a od 14. srpna čeká na proces na svobodě. Soud ho totiž poslal do vazby jen kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. A ta může trvat nejdéle tři měsíce. Další hrozbu, že by se mohl skrývat, soud neuznal. V srpnu, když už byli vyslechnuti všichni svědci, byl proto volný.

Až do střelby bydlel v bytě se svými rodiči. Když vyšel z vazby, našel si nové bydlení, do paneláku, před nímž střílel, však podle sousedů chodí dál. „Vídám ho tu, za rodiči chodí každý druhý třetí den,“ řekl včera jeden z místních. Přítomnost muže obviněného z vraždy v paneláku nikomu nevadí. Rodina zavražděného se už odstěhovala a ostatní sousedi ho kvůli střelbě nezavrhli.

Vyšetřování je u konce. „Během několika dní rozhodnu o podání obžaloby,“ řekl včera státní zástupce Vladimír Jan. Muž bude s největší pravděpodobností obviněn z vraždy a kvůli rozstřílené dodávce i z poškozování cizí věci.

Pieta za zemřelého: