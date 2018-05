VIDEO: Lidé plní chodby domů kytkami i botníky. Mohou způsobit katastrofu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle hasičů platí základní poučka: jakmile se nastěhujeme do domu, měli bychom si ho celý projít a naplánovat nejkratší cestu, kudy budeme v případě požáru utíkat k únikovému východu.

„Představíme si situaci, že dům je zakouřený a nic nevidíme. S dětmi je možné situaci trénovat tak, že jim zavážeme oči a učíme je, jakým nejrychlejším způsobem dům opustit, to znamená kde se můžeme stále držet zdi a zábradlí schodů,“ popisuje mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Právě z toho důvodu by kolem stěn a zábradlí, kudy by lidé prchali, nemělo nic stát. „Často ale můžeme přímo na únikových cestách vidět věci jako třeba kočárky, hračky a podobně. Pokud hasiči při požáru, ke kterému přijedou, zjistí nedostatky v průchodnosti únikových cest, například jejich zatarasení, pak hrozí pokuty, a to nemalé,“ uvádí mluvčí.

Podle ní je výše různá, záleží na závažnosti přestupku. „Pohybuje se od stokorun až po tisíce. Pokuta může být ale až do půl milionu, nicméně takový případ zatím nemáme. Za průchodnost únikových cest je zodpovědný majitel nebo provozovatel domu,“ dodává Zaoralová s tím, že kontroly ve společných prostorách domů dělají, ale jen minimálně a namátkově.

Například v jednom z bytových domů v pražské Michli má nájemce v uličce vedoucí k jeho dveřím skříňku. „Pokud bude majitel hledat nejkratší cestu, tak by se měl držet stěny, která je nejblíž ke schodišti. V tom případě mu botník bude vadit. Bylo by lepší ho mít alespoň na druhé straně,“ říká Zaoralová.

Podle ní je na majiteli, zda ho tam nechá. Pokud nebrání v úniku lidem z vedlejšího bytu, je to na jeho zodpovědnosti.

Nezodpovědné je podle Zaoralové nechávat přede dveřmi například kola či koloběžky. „Je to velmi běžný obrázek, že je lidé odloží na několik hodin přede dveře, než je dojdou uklidit do sklepa. Nicméně nikdy neví, kdy požár vypukne. A oni si samozřejmě neumí představit, jak rychle budou reagovat, když kvůli kouři nic neuvidí, když si budou muset chránit dýchací cesty. A v momentě, kdy budou mít věci naskládané před vchodovými dveřmi, tak jim to velmi ztíží situaci,“ varuje mluvčí.

Každá překážka podle ní znamená drahocenné sekundy, někdy i desítky sekund. Což v zakouřeném prostředí, kdy člověk nemůže dýchat, může mít katastrofické následky. Nebezpečné je mít v cestě také květiny. Zakopnout mohou lidé „poslepu“ ale i o stoličku nebo boty vedle dveří.

Zamykat, nebo ne?

Poslední dobou se hodně mluví o zamykání vchodových dveří domů. Ty jsou totiž často jediným únikovým východem.

„Zda zamykat, je asi nejčastější otázka majitelů bytových domů a lidí, kteří v nich bydlí. Nicméně my ze strany hasičů doporučujeme zamykat. Je to z toho důvodu, že nejde o veřejný prostor, ale bydlí v něm soukromé osoby, které mají klíče. I z hlediska bezpečnosti je dobré mít svůj majetek chráněný,“ tvrdí mluvčí Nicole Zaoralová.

Podle ní se počítá s tím, že pokud vypukne požár a je potřeba se rychle dostat ven, tak každý má klíče, nebo jde s někým, kdo je má.

Může ale vzniknout panika, někteří nemusí klíče rychle najít a vyběhnou bez nich. „I když vznikne panika, tak je počítáno s tím, že aspoň někdo, kdo se evakuuje, bude schopen klíče vzít a dveře odemknout. V případě hasičů to není problém, my jsme schopni se do dveří dostat během pár vteřin, i za cenu toho, že je rozbijeme,“ líčí.

Ideální podle ní je, pokud dveře mají zevnitř kliku a zvenčí „kouličku“. V tom případě se nemusí zamykat, jelikož zvenčí se do nich nikdo bez klíče nedostane. I přesto ale někteří nájemníci takové dveře zamykají.

„Je to čistě na domluvě a rozhodnutí všech spoluvlastníků. Pokud se z nějakého důvodu většina rozhodne, že i přesto chtějí dům zamykat, pak není žádná legislativa, který by jim v tom bránila. Mohou tedy dům zamknout, ale s vědomím toho, že může trvat nějakou minutu navíc v případě požáru ten dům odemknout,“ dodává Zaoralová.