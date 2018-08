Západ Česka mohou odpoledne zasáhnout silné bouřky, varují meteorologové

Varování ČHMÚ Velmi vysoké teploty (vysoký stupeň nebezpečí): Praha do 600 m n.m. Středočeský do 600 m n.m. Plzeňský do 600 m n.m. Jihočeský do 600 m n.m. Pardubický do 600 m n.m. Královéhradecký do 600 m n.m. Liberecký do 600 m n.m. Ústecký do 600 m n.m. Jihomoravský do 600 m n.m. Zlínský do 600 m n.m. Olomoucký do 600 m n.m. Moravskoslezský do 600 m n.m. od středy od 11:00 do čtvrtka do 20:00 Velmi vysoké teploty (vysoký stupeň nebezpečí): Vysočina do 600 m n. n. od čtvrtka od 12:00 do čtvrtka do 20:00 Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí): Praha Středočeský Plzeňský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský Zlínský: (KM,UH,ZL) Olomoucký: (OL,PV,PR) od středy od 11:00 do odvolání Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Karlovarský do 600 m n. m. od středy od 11:00 do čtvrtka do 20:00 Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí):

Vysočina do 600 m n. m. od středy od 11:00 do čtvrtka do 12:00 Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Středočeský: (BE,KL,PB,RA) Karlovarský Plzeňský Jihočeský: (PI,PT,ST) Ústecký od středy od 14:00 do čtvrtka do 00:00 Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Jihomoravský do 600 m n.m. Zlínský do 600 m n.m. Olomoucký: (OL,PV,PR) do 600 m n.m. Moravskoslezský do 600 m n.m. od pátku od 12:00 do pátku do 18:00