Hrozba požárů kvůli suchu zesílila, varují meteorologové

V neděli a zítra se budou nejvyšší denní teploty vzduchu pohybovat převážně od 29 do 33 °C, na jižní Moravě, zejména zítra až do 35 °C. Velmi teplé a suché počasí potrvá podle ČHMÚ i v dalších dnech, výraznější ochlazení by mělo přijít až koncem příštího týdne.



ČHMÚ doporučuje lidem, aby se vyvarovali aktivit, které mohou zapříčinit vznik požáru. Neměli by rozdělávat oheň, pálit trávu či odhazovat cigaretové nedopalky na zem.

Je třeba úsporně hospodařit s vodou, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci. Pozor by na sebe měli dávat hlavně nemocní, děti a starší lidé.