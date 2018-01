Papež si v Chile poplakal s oběťmi chlípných kněží, v zemi hoří kostely

„Nikdo jiný u setkání nebyl. Byl tam jen papež a oběti,“ uvedl podle agentury AP papežův mluvčí Greg Burke. „Setkání probíhalo takto, aby se oběti mohly svěřit papeži Františkovi se svým trápením. On je vyslechl, pomodlil se s nimi a plakal s nimi,“ dodal mluvčí.

Podle agentury Reuters je to teprve podruhé, co se papež na zaoceánské návštěvě setkal s oběťmi zneužívání. Poprvé to bylo v americké Filadelfii v roce 2015. Papež podle mluvčího rovněž řekl, že soucítí s nevinnými duchovními, kteří jsou v důsledku zneužívání v zemi kolektivně viněni. Další podrobnosti mluvčí Vatikánu neuvedl.

Tématu zneužívání se papež začal věnovat i přesto, že se kvůli jeho návštěvě Chile zvedla velká vlna nevole. V noci z pondělí na úterý byly vypáleny další tři kostely, včetně jednoho v Araukánii na jihu země, kde se ve středu papež setká s místními domorodými Araukánci (Mapuči) a odslouží tam mši.

Na jihu Chile žije asi 1,5 milionu Mapučů, dalších asi 200 000 pak v sousední Argentině. V obou zemích bojují za návrat půdy, kterou jejich předci v regionu po staletí vlastnili. Po příchodu španělských dobyvatelů i po vyhlášení nezávislosti Argentiny a Chile se jim dařilo udržet část území až do konce 19. století, kdy jim je vláda s pomocí armády zabrala.

Papež už v úterý hovořil o tom, že je potřeba naslouchat domorodcům, na které se často zapomíná. Vyzval k ochraně jejich práv a kultury, „aby se neztratila část identity a bohatství tohoto národa,“ citovala jej agentura AFP.

V Santiagu nedaleko velké mše pod širým nebem, kterou papež v úterý odsloužil, policie rozháněla protestující s pomocí slzného plynu a vodních děl. Navzdory střetům se však mše zúčastnilo přes 400 000 lidí. Při následné návštěvě ženské věznice v hlavním městě svatý otec údajně několik vězeňkyň dojal a přivedl je k slzám. V Chile se asi 70 procent obyvatel hlásí ke katolické církvi.

Papež se rovněž setkal s prezidentkou Michelle Bacheletovou, soudci, zákonodárci a dalšími vysoce postavenými představiteli Chile. Při setkání s nimi řekl, že musí vyjádřit bolest a hanbu nad tím, že někteří církevní představitelé sexuálně zneužili nezletilé, o které měli pečovat.