Papež František na jihu Chile vyzval k jednotě a připomněl oběti diktatury

„Mari mari,“ zahájil papež mši pozdravem Dobrý den v jazyce Araukánců. Posléze přivítal i další domorodé národy žijící v regionu. „Tato mše je věnována všem, kteří trpěli a umírali,“ pokračoval papež. Dodal, že se koná na místě, kde docházelo k vážným porušováním lidských práv.

Papež hovořil také o nutnosti jednoty. „Vzájemné uznávání kultur nelze stavět na násilí a destrukci,“ uvedl papež, jehož návštěvě v regionu předcházelo ničení několika kostelů. Radikálové v regionu zapálili v noci na středu několik katolických kaplí a tři helikoptéry lesnického podniku. Při nepokojích byl zraněn i jeden policista, který musel být převezen do nemocnice. Život mu zachránila neprůstřelná vesta.

Město Temuco, kde na bezpečnost dohlíželo na 4000 policistů, leží v Araukánii. Ta je domovem domorodých obyvatel Araukánců (Mapučů), jejichž skupiny vedou boj proti vládě o půdu, která patřila jejich dávným předkům. Araukánci její značnou část ubránili i v 16. století proti španělským dobyvatelům i po vyhlášení nezávislosti Chile v roce 1818. Až koncem 19. století jim vláda půdu s pomocí armády zabrala.

„Chceme omluvu za genocidu a konfiskaci území a odškodnění,“ uvedl lídr mapučů Aucán Huilcamán. Ten stojí v čele organizace Rada všech území, která bojuje za vytvoření Mapučského státu na jihu Chile a Argentiny. V Chile je asi 1,5 milionu Araukánců a dalších asi 200 000 jich žije v sousední Argentině. „Velká výhoda je, že papež je náš soused, který dobře ví, o co jde,“ připomněl Huilcamán, že papež František je Argentinec.

Setkání s obětmi sexuálního zneužívání

František se už v úterý setkal také s oběťmi sexuálního zneužívání, kterého se v minulosti dopustili místní církevní představitelé. „Nikdo jiný u setkání nebyl. Byl tam jen papež a oběti,“ uvedl podle agentury AP papežův mluvčí Greg Burke. „Setkání probíhalo takto, aby se oběti mohly svěřit papeži Františkovi se svým trápením. On je vyslechl, pomodlil se s nimi a plakal s nimi,“ dodal mluvčí.

Podle agentury Reuters je to teprve podruhé, co se papež na zaoceánské návštěvě setkal s oběťmi zneužívání. Poprvé to bylo v americké Filadelfii v roce 2015. Papež podle mluvčího rovněž řekl, že soucítí s nevinnými duchovními, kteří jsou v důsledku zneužívání v zemi kolektivně viněni. Další podrobnosti mluvčí Vatikánu neuvedl.

V Santiagu nedaleko velké mše pod širým nebem, kterou papež v úterý odsloužil, policie rozháněla protestující s pomocí slzného plynu a vodních děl. Navzdory střetům se však mše zúčastnilo přes 400 000 lidí. Při následné návštěvě ženské věznice v hlavním městě svatý otec údajně několik vězeňkyň dojal a přivedl je k slzám. V Chile se asi 70 procent obyvatel hlásí ke katolické církvi.

Papež se rovněž setkal s prezidentkou Michelle Bacheletovou, soudci, zákonodárci a dalšími vysoce postavenými představiteli Chile. Při setkání s nimi řekl, že musí vyjádřit bolest a hanbu nad tím, že někteří církevní představitelé sexuálně zneužili nezletilé, o které měli pečovat.