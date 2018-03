Kvůli mutaci genů vypadala jako ufon. Vědci rozlouskli příběh dívky z pouště

„Je to člověk, o tom není pochyb,“ stanovil už v roce 2013 profesor mikrobiologie a imunologie ze Stanfordské univerzity Garry Nolan. Tajemství obestírající chilskou dívku nazývanou Ata podle pouště Atacama, kde ji o deset let dřív nalezli, však nezmizelo.

Kostřičku dlouhou pouhých třináct centimetrů s podlouhlou lebkou, kostmi šestiletého dítěte a deseti páry žeber místo dvanácti laici dlouhá léta považovali za mimozemšťana. Tvůrci pseudodokumentu Sirius podle britského deníku The Guardian ve filmu Atu dokonce zmínili jako možný důkaz o existenci mimozemského života.

Jako vždy se objevila pochybnost, jestli je kostra, kterou si do své soukromé sbírky pořídil sběratel z Barcelony, vůbec pravá. Podle Nolana však pravá je.

„Rentgen jasně ukázal, že jde o opravdové kosti. To prostě nezfalšujete. Jedině že byste byl ufon,“ dodal před pěti lety v nadsázce pro server Science.

Nyní vědec se svým týmem díky testům DNA zjistil, co se dívce stalo. Před zhruba pěti dekádami se narodila buď už mrtvá, nebo zemřela bezprostředně po svém narození. Šance na přežití byly minimální. Kvůli mutaci nejméně sedmi genů Ata trpěla závažnou deformací kostí, což vysvětluje nejen její vzrůst, ale i počet žeber, znetvořenou hlavu a kosti mnohem staršího dítěte.

„Znetvořené dítě se prodalo jako nějaký divný předmět“

Navíc se jí možná správně nevyvinula bránice. „Ata byla tak rozsáhle znetvořená, že ji nebylo možné krmit. Ve svém stavu by skončila na novorozenecké jednotce intenzivní péče, ale vzhledem k tomu, kde byla nalezena, něco takového jednoduše nebylo dostupné,“ vysvětluje Nolan s tím, že objev mutací, které postihly Atino tělo, by mohl v budoucnosti pomoci pacientům s problémy s páteří či lidem po závažných autonehodách.

Podle amerického deníku The New York Times totiž Atu stihla nemoc u lidí dosud nezaznamenaná. Testy také ukázaly, že měla malá Chilanka evropské předky. Podle vědců nezapojených do studie by objev mohl také přimět odbornou veřejnost k tomu, aby věnovala větší pozornost novorozencům, kteří se narodili mrtví. Možná i oni trpěli podobnými potížemi jako Ata.

Nolan říká, že to, co začalo jako příběh o mimozemšťanovi, je ve skutečnosti příběh o lidské tragédii. „Žena měla znetvořené dítě, které se nějak podařilo uchovat a pak bylo prodáno jako nějaký divný předmět. Ukázalo se, že je to člověk s fascinující genetickou výbavou, ze které se můžeme naučit něco, co bude důležité pro to, abychom pomohli ostatním. Nechť Ata odpočívá v pokoji,“ uzavírá vědec.