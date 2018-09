Napětí v saském Chemnitzu. Nejsme žádní nacisté, vzkazují místní obyvatelé

„Byl to tak neskutečně milý člověk. Kdykoli jsme se potkali, vždycky se smál,“ vypráví Yvonne, blízká kamarádka zavražděného Daniela. Na německý Chemnitz už padla tma a Yvonne znovu zapaluje svíčky, které sfoukl vítr.



V centru, jen pár desítek metrů od dominanty města, monstrózní sedmimetrové busty Karla Marxe, vznikla improvizovaná památka k poctě zavražděného: svíčky, květiny, fotografie a ručně psané vzkazy. Přímo na místě, kde v noci ze soboty na neděli během městských slavností skupina deseti cizinců napadla 35letého Daniela a další dva muže podobného věku.

Daniel, povoláním truhlář a otec malého dítěte, o několik hodin později zraněním v nemocnici podlehl. Další dva muži utrpěli vážná zranění. Městem se hned začaly šířit zprávy, co se vlastně stalo. Tu první, nepodloženou o tom, že muž bránil napadenou ženu, policie brzy popřela.

„Víme, jak to bylo“

„Tahle verze se šířila po internetu, ale to nebyla pravda,“ vysvětluje Yvonne. „Ve městě všichni vědí, jak to bylo. Chemnitz není zas tak velký, žije tu necelých čtvrt milionu obyvatel a mnozí se mezi sebou znají. Navíc Daniel tu měl spoustu kamarádů, byl to velmi vřelý a přátelský člověk.“ Podle ní šlo jednoznačně o loupežné přepadení. „Chtěli prostě jeho peníze. Když jim je nedal, napadli ho nožem a chladnokrevně zabili. Bylo to deset lidí na tři, neměli šanci,“ dodává Yvonne.

I ona říká, že se ve městě po setmění necítí dobře. „Snažím se tudy večer nechodit. Úplně vyhnout se tomu ale nemůžu, tak tu aspoň projedu co nejrychleji na kole. Abych si pokaždé platila taxi, to už by bylo příliš drahé,“ popisuje svůj život v Chemnitzu drobná, asi 40letá žena s potetovanými pažemi.

„Není přece v pořádku, abych přestala nosit krátké sukně jen proto, že někdo to může brát jako výzvu k napadení? Pokud tu někdo chce s námi žít, musí přece respektovat naše pravidla, nebo snad ne? Co je na tom radikálního?“ ptá se Yvonne.

Stejně tak se obává o svou třináctiletou dceru. „Mám o ni strach. Nedávno šla třeba s kamarádkami na koupaliště a začali je tam obtěžovat muži z arabských a afrických zemí. Chápete to? Třináctileté děti.“ Chvěje se jí hlas a v očích se občas lesknou slzy.

Od neděle prošly Chemnitzem tři protesty, další je plánován na dnešek. Na to, jak je prezentovala celostátní německá média, z nichž se pak informace přebíraly do celého světa, má Yvonne stejně jako další oslovení obyvatelé města vztek.



„To, co jsme viděli v televizi a četli v novinách, nebylo to, co jsme tady skutečně viděli a zažili,“ říkají shodně. „Bylo to pietní shromáždění. Lidé chtěli dát najevo, že takové chování tady není přijatelné. Zabíjet se na ulici nožem? Navíc Daniel byl napůl Kubánec, to každý viděl. Předhazovat truchlícím krajně pravicové nálady nedává žádný smysl,“ říká Yvonne.

„K tomu se přidali extremisti zprava i zleva, to ano. Ale devadesát procent lidí s nimi nemělo nic společného. Média si vybrala to, co chtěla vidět,“ přidává se do hovoru muž ve středních letech. „Obdivuji vás v Česku, že si tohle nenecháte líbit. U nás vláda pro Němce nedělá nic. Imigranti jsou jí milejší. Kdyby takhle neonacisté zabili třeba Turka, všude kolem by to místo hlídali policisté. Ale takhle?“ zvyšuje hlas.

Okolo postává několik Němců kolem třiceti let, vesměs přátel a známých zavražděného Daniela. Omluvně se usmějí, sami by volili o něco mírnější slova, ale dávají muži za pravdu.

Tato slova potvrzuje Mandy Fischerová, zástupkyně šéfredaktora regionálního deníku Freie Presse. Popisuje také, jak se šířily nepravdivé informace o tom, že v Chemnitzu od neděle a zejména během demonstrací probíhaly organizované „štvanice“ na cizince.

VIDEO: Dav v Chemnitzu útočil na cizince (27. srpna 2018):



VIDEO: Po vraždě Němce útočil dav v Chemnitzu na cizince

„K několika útokům tady skutečně došlo a byly ohlášeny na policii, ale že by tu probíhal nějaký organizovaný hon na lidi, kteří vypadají jinak, pro to neexistují žádné důkazy,“ říká Fischerová.

K událostem se nicméně začali rychle vyjadřovat nejvyšší zástupci celostátní politiky. Kancléřka Angela Merkelová je odsoudila jako „odpudivé“, stejně se také vyjádřil mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert.



„Už nikdy nebudu mít klid“

Hana (jméno bylo na přání změněno) pochází ze západních Čech, odkud se před deseti lety přestěhovala za svým manželem do Německa. Nejdřív žili v Heidelbergu, loni přesídlili do Chemnitzu. Ve stotisícovém městě ve spolkové zemi Bádensko Württembersko se už prý nedalo žít.

„Třikrát mě napadli. Na ulici, v obchodě, za bílého dne,“ říká zdráhavě padesátiletá žena. „Nakupovala jsem třeba v obchodě a jeden se o mě začal velmi nepříjemně otírat. Nebo jsem šla přes den po ulici a z průchodu vyběhl muž a začal mě pronásledovat.“ O nepříjemných zážitcích se příliš bavit nechce, nejraději by je vytěsnila z paměti. Na otázku, kdo to byl, jen pokrčí rameny a řekne, že „muži tmavé pleti“.

VIDEO: V německém Chemnitzu se opět protestuje (30. srpna 2018):



VIDEO: V německém Chemnitzu se opět protestuje

I proto se loni s manželem přestěhovali do Chemnitzu. Od města nedaleko českých hranic očekávali, že tady se podobné útoky opakovat nebudou. Stalo se. „Žiju tady rok a už mě tu jednou napadli. Bez manžela už nikam nechodím,“ říká. Stojíme odpoledne na hlavní třídě v centru města, přesto se co chvíli nervózně ohlíží přes rameno.



„Čím dál víc času trávím v Česku, abych se vždy trochu vzpamatovala a dala do kupy. Moji známí mi občas říkají, že to přeháním, že tak zlé to přece není. Ale pokud někdo má zkušenost s napadením, natož s několika, už nikdy nemůže být v klidu,“ dodává.

Bez diskuse

Politické nálady v Chemnitzu se setrvale mění jedním směrem: Loňské zemské volby sice vyhráli křesťanští demokraté (CDU), od té doby ale ztratili podporu deseti procentních bodů. V průzkumech veřejného mínění se ještě drží na prvním místě, ale hned za nimi rychle posiluje protiimigrační a národně konzervativní Alternativa pro Německo (AfD), která si za stejnou dobu polepšila o patnáct procentních bodů. Na chemnitzské radnici pak sedí neoblíbená starostka z řad socialistů.

Zatímco posilující AfD dělá starosti zejména spolkovým zemím na západě Německa, pro obyvatele Chemnitzu je stále častěji stranou, která pro ně jako poslední představuje naději, že se věci ještě mohou změnit k lepšímu.

„O problémech s masovou imigrací se vůbec nemluví a ani to příliš nejde. Když se o to pokusíme v parlamentu, ostatní strany nám začnou nadávat do rasistů,“ říká poslanec spolkového sněmu za AfD Ulrich Oehme, který z Berlína přijel do Chemnitzu obhlédnout situaci.

„To škodí i cizincům, kteří tu s námi dlouho a v klidu žijí. I oni navíc mají obavy, že se vše nakonec obrátí proti nim. Jen proto, že jinak vypadají,“ říká Oehme. „Vidíme tu ale ještě jeden velmi nebezpečný trend. Dělali jsme si v posledních dnech analýzu arabsky psaných textů na internetu a sociálních médiích, které se týkají Německa. A v nich se objevují otevřené výzvy k násilí vůči Němcům.“

„Lidé v Chemnitzu toho vydrží hodně,“ uvažuje Oehme. „Ale když padne poslední kapka a vyjdou do ulic, tak to hned tak neodezní. Je možné, že dění v Chemnitzu se nakonec stane impulzem, který pohne i celostátní politikou. Potenciál tu rozhodně je.“

VIDEO: Chemnitz po ubodání Němce zažil masivní protesty (28. srpna 2018):