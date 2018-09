Chcete být milionářem? slaví dvacetiny

Britská televize ITV odvysílala 4. září 1998 první díl soutěže Who Wants to Be a Millionaire? Vědomostní kvíz, ve kterém mohou soutěžící vyhrát vysoké finanční částky, se rychle rozšířil do dalších zemí. V Česku se soutěž vysílala pod názvem Chcete být milionářem?