KOMENTÁŘ: Tanečky okolo šéfa ČEZ Beneše

Příští pátek totiž v Praze zasedne valná hromada ČEZ. Pro premiéra Babiše jde o jednu z posledních možností, jak Beneše odvolat z čela firmy. Šéf ANO si ho totiž spojuje s érou Martina Romana, kdy ČEZ ovlivňoval tuzemskou politiku.

Zeman to však vidí jinak. „Myslím si, že je Daniel Beneš dobrý manažer (...). To je věc mezi Andrejem Babišem a Danem Benešem. Ať se proboha tito dva lidé sejdou, ať si vyjasní své názory a ať z tohoto vyjasnění vzejde nějaké rozhodnutí,“ reagoval prezident Zeman letos v lednu, kdy se o Benešově odvolání také hovořilo. Pozváním obou aktérů na Hrad jim k tomu dává dobrou příležitost.

A vzhledem k tomu, že šéf ČEZ dlouhodobě patří mezi Zemanovy oblíbence (vzpomeňte, jak za ním postával při oslavě jeho znovuzvolení), lze snadno odhadovat, na čí straně prezident bude. Ostatně podle kuloárních informací si setkání u Zemana „objednal“ sám Beneš.

Ředitele ČEZ by Andrej Babiš rád odvolal už dlouho. V minulé vládě tomu byl nejblíž před rokem. Na tehdejší valnou hromadu měl jeden z členů dvanáctičlenné dozorčí rady zastupující resort financí přinést návrh na odvolání trojice zástupců ČSSD a jednoho za KDU-ČSL z rady. Babiš by tak po letech, kdy byli jeho lidé přehlasováváni, tento orgán plně ovládl. Pak by byla cesta k Benešovu konci umetená.



Jenže o plánu se dozvěděl tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Na vládě tedy nečekaně nechal schválit neveřejné usnesení, podle kterého na valné hromadě nesmělo dojít k ničemu nečekanému, například k odvolání členů rady. Tehdejší ministr financí Ivan Pilný to označil za „naprostou čuňárnu“, ale Babiš musel od plánu ustoupit, protože by to prý „vedlo k dalšímu třeskutému problému v koalici“.

Nyní převolení členů dozorčí rady nic nebrání. Lidovci členy žádné koalice nejsou a socialisté dosud také ne. Dokud nevznikne nová vláda a do rady neusednou noví vyslanci ČSSD a komunistů, kteří by Beneše nejspíš drželi, může se ho Babiš zbavit. Proto teď nejspíš zasahuje prezident.

Premiér může trvat na svém a Beneše odvolat proti Zemanově vůli. To by však nejspíš znamenalo vyhlášení války prezidentovi. Anebo může se Zemanem Benešovo setrvání nějak zobchodovat za jiný prezidentův ústupek v budoucnosti. Zatím se podle kuloárních zvěstí prý zdá pravděpodobnější druhá varianta.