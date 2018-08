Mohou si za to sami, píší „konvičkovci“ o smrti cestovatelů, které zabil IS

Americký pár Jay Austin a Lauren Geogheganová se před více než rokem vydal na kolech na cestu kolem světa. V Tádžikistánu je však přepadli a zavraždili členové Islámského státu, když do nich najeli autem.

Zatímco spousta lidí vyjádřila dvojici upřímnou soustrast na instagramovém účtu, na který Američané pravidelně psali o svých zážitcích, na českých sociálních sítích se vyrojily úplně jiné reakce.

Protiislámský aktivista a kandidát do Senátu Martin Konvička, který loni založil Spolek Sedmá republika, na Facebook napsal: „Páreček amerických progresivistů - ‚mileniálů‘ - zabrousil během cesty kolem světa na kole do oblasti v Tádžikistánu kontrolované teroristy, aby dokázal, že lidé jsou v jádru všichni dobří. No, a ti teroristé je tam 29. července srazili s auťákem z kol a ubodali k smrti. Ti tádžičtí teroristé se přihlásili k Islámskému státu. Jejich oběti se hlásily k veganství (on) a vegetariánství (ona).“

Spousta jiných lidí pod příspěvek napsala, že si za to dvojice mohla sama, když se vydala na tak nebezpečné území. „Kdo chce kam, pomozme mu tam, co chtěli to mají,“ napsal například uživatel Frances Haus. „Přirozený výběr. Snad se to nestačilo namnožit,“ komentoval smrt dvojice Boris Poláček. „Všichni jim podobní by je měli následovat,“ podotkl Max Berserker.

Jenže podle českých cestovatelů, které redakce iDNES.cz oslovila, Konvička a jeho příznivci nemají pravdu, když říkají, že mladý pár jel úmyslně do nebezpečné oblasti a tím pádem riskoval.



„Stalo se to na Pamir Higway, horské silnici, která je vyhledávanou turistickou atrakcí, po níž denně putují desítky, možná i stovky cizinců včetně mnoha Čechů. Oblast není kontrolována teroristy, ani nikdy nebyla. Jedná se o běžně navštěvovanou trasu, kde je riziko terorismu podobné, jako na pláži v Egyptě, statisticky spíše menší,“ uvedl cestovatel Dan Přibáň. Se svojí výpravou žlutých trabantů se jednou ocitl poblíž zmíněné oblasti v Tádžikistánu a viděl kolem projíždět desítky zahraničních aut i cyklistů.

Ani podle známého cestovatele Jiřího Kolbaby nebyl žádný důvod, proč by se dvojice měla do Tádžikistánu vyhýbat.



„V této zemi jsem nebyl, ale předpokládám, že jsou tam standardní podmínky jako v mnoha jiných zemích v této oblasti, které nepovažuji za nebezpečné,“ sdělil iDNES.cz Kolbaba.



„To, že se někdo ocitne ve špatný čas na špatném místě, se stát může, ale reagovat na to způsobem, že tam neměli co dělat, je bohužel důsledek nemravnosti našich politiků, kteří jsou ochotni strašit svět a účastnit se populistických aktivit. To je zločinné. Nebezpeční jsou zlí lidé, mezi které patří politici, kteří straší jiné lidi. Samozřejmě se kdykoliv může cokoliv stát, ať už je to v Brně, Praze nebo Tádžikistánu,“ dodal.

Podobně to vidí také cestovatel Jiří Kalát: „Tádžikistán není místo, které by figurovalo na seznamu nebezpečný zemí a to, co se stalo, se mohlo stát kdekoliv. Fanatici jsou po celém světě a pokud bychom se před nimi ve strachu schovávali, tak by vlastně vyhráli. Cestování není nikdy stoprocentně bezpečné, a to ani když jedete autem do Chorvatska, a podobné tragédie se prostě stávají,“ říká.

Konvička: Je dobře, že tam byli

„Netvrdím, že tam ti cestovatelé neměli co dělat, protože to byla dvojice, která chtěla svou cestou ukázat, že všichni lidé na světě jsou dobří a islám není nebezpečný, tak tam naopak měli co dělat. A je velice správné, že takoví pošuci jezdí do takových zemí a bohužel se občas stane to, co se stane. Pokud si někdo myslí, že svět je bezpečné místo, ať cestuje a sám zjistí,“ sdělil iDNES.cz Konvička.



Podle českého ministerstva zahraničí jde však o první incident tohoto druhu v Tádžikistánu. „V celé zemi byla zpřísněna bezpečnostní opatření, což může mít dopad na cestovatele. V souvislosti s tím doporučujeme občanům České republiky sledovat a dodržovat pokyny místních bezpečnostních autorit, být pozorný ke svému okolí a zvýšit svoji obezřetnost,“ uvedla mluvčí resortu Irena Valentová.



Dvojice byla na cestách 369 dní. Členové teroristické organizace Islámský stát do skupiny cyklistů najeli 29. července poblíž města Dangara v jižním Tádžikistánu. Poté na jezdce zaútočili i noži. Kromě dvojice Američanů zemřel také cyklista ze Švýcarska a Nizozemska, další tři jezdci byli zraněni. Do Tádžikistánu se přesunuli ze sousedního Kyrgyzstánu, předtím projeli Evropu i Afriku.