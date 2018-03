PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní velkých písmen (3. díl)

Jak psát pracovní e-maily

Buďte struční, nikdo nechce číst dlouhé e-maily! Tak zní první rada Jiřího Rosteckého pro efektivní e-mailovou komunikaci. „Pište jasně a konkrétně. Pošlete klidně holé věty, ale jasně pojmenujte svoje stanovisko. Předejdete nedorozuměním,“ nabádá zakladatel webu Mladý podnikatel. Do zprávy nezapomínejte uvést předmět, aby adresát hned věděl, o co jde. „Jsou skvělým místem, kde například zdůraznit urgenci,“ doplňuje Rostecký. Při psaní delšího e-mailu se nebojte ztučnit, co je opravdu důležité a co by adresát neměl přehlédnout. „Také využijte odrážek, které celou zprávu velmi zpřehlední.Nepište dlouhé odstavce, které se špatně čtou,“ radí podnikatel. Naopak šetřete barevností nebo speciálními fonty, které mnohdy ani nejdou přečíst. Pokud vám někdo neodpoví, napište mu znovu. „Používám rozšíření Boomerang, které mi v Gmailu samo zasílá upozornění na zprávy, na které nemám reakci. Nemusím tedy na nic myslet,“ podotýká.