PEREME SE S ČEŠTINOU: Souhláskové skupiny

Přehledně Jak napsat životopis a motivační dopis Rad, jak nejlépe napsat životopis, aby zaujal, je plný internet. Ale i sami personalisté doporučují „neskákat hned po prvním vzoru“. Vyhledejte si jich několik a vybírejte, který vám sedí. Z osobních údajů uveďte jméno, adresu, datum narození, občanství, aktuální telefonní a e-mailové spojení. Důležité je uvést dosažené vzdělání (základní školu můžete vynechat) a chronologicky od nejnovější pozice a zaměstnání, kterými jste doposud prošli. V ideálním případě by se měl životopis vejít na jednu stranu. Nezapomeňte ale i na své další dovednosti a zájmy, pochlubte se řidičským průkazem, znalostí němčiny, svářečskou zkouškou či absolvováním kurzu práce na PC. „Pokud se ucházíte o první zaměstnání, můžete zmínit i to, co vás ve škole bavilo. Například že jste vytvořili nějakou zajímavou ročníkovou práci nejlépe na téma, které nějak souvisí s reálnou praxí,“ nabádá ředitelka pracovního portálu Profesia. cz Zuzana Lincová. Na závěr připojte datum a vlastnoruční podpis. Motivační dopis Součástí životopisu může být motivační dopis, jímž se uchazeč snaží přesvědčit firmu, že je tím nejlepším kandidátem na nabízenou pozici. I když ho personalista nevyžaduje, je dobré dopis přiložit. „Je to velké plus. Ukažte, že o nabízené práci a firmě máte nějakou představu, že o ní přemýšlíte a máte o ni vážný zájem,“ doporučuje Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti McRoy. Častou chybou je, že uchazeč v dopise shrne pouze fakta z životopisu. V motivačním dopisu je ale naopak dobré zdůraznit skutečnosti, které nejsou na první pohled z vašeho CV patrné. Napište jej přehledně a stručně, maximálně na jednu stránku. Vyvarujte se klišé, nezapomínejte, že personalista čte takových dopisů desítky. Na závěr si dopis ještě jednou pozorně přečtěte a opravte hrubky a překlepy.