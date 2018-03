PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní předložek a předpon s/z

Jak psát esemesky

Chcete omluvit esemeskou dítě ve škole, potřebujete sdělit lékaři, že se na prohlídku nedostavíte? I když psaní sms zpráv patří spíše mezi neformální komunikaci, lze ji pro stručná sdělení využít i v oficiálním či pracovním kontaktu. Aby taková zpráva nevyzněla nevhodně, je potřeba dodržet několik bodů.

Zapomeňte na zkratky BTW, ASAP, THX… V oficiální komunikaci nikoho neoslní. Naopak potěšíte pozdravem. Sms zpráva má být především stručná, proto nemusíte vypisovat zdlouhavé oslovení Vážená paní doktorko (pokud to nevyžaduje situace), stačí pozdrav Dobrý den. Krátce dvěma třemi větami sdělte, co potřebujete vyřídit. Dobrý den, dnes se kvůli pracovním povinnostem nedostavím na prohlídku. Stačí zodpovědět stručně otázky kdy, kde, co, proč. Podrobnosti v denním shonu paní doktorku zajímat nebudou nebo je můžete vysvětlit později. Na závěr se podepište. Vynechejte zkratky, přezdívky a smajlíky všeho druhu. Podepište se tak, aby adresát hned věděl, o koho jde.