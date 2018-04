Český velvyslanec konečně dostal v Rusku vízum, do Moskvy zamíří v květnu

„Vízum dostal ve čtvrtek. To znamená, že by se úřadu mohl ujmout a jet do Moskvy v průběhu května,“ řekla iDNES.cz mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová. V Moskvě nahradí Vladimíra Remka, který odešel do důchodu.

Kariérní diplomat Pivoňka, který naposledy působil v Ázerbájdžánu, svoji misi v Rusku zahájí zrovna v období, kdy mezi Moskvou a Západem včetně České republiky panuje napětí. Kvůli otravě bývalého špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury vyhostila Praha tři zaměstnance ruské ambasády, na což Rusko odpovědělo stejným způsobem (více o vyhoštění diplomatů).

Moskvu rovněž pobouřilo vydání ruského občana Jevgenije Nikulina do Spojených států kvůli údajným hackerským útokům. Rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ruská strana považuje za „politicky motivovaný krok“, jehož cílem je podkopat základy vzájemné spolupráce (více o reakci Kremlu).

V této souvislosti se spekulovalo, že Rusko úmyslně otálí s udělením víza pro nového českého ambasadora. Podle původního plánu měl totiž Pivoňka nastoupit do úřadu už v půlce dubna.