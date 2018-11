Český rozhlas už má studia ve všech krajích, začal vysílat i Varech

Stanice zahájila vysílání 1. listopadu v 11 hodin. U začátku vysílání byla například i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Mezi hosty nechyběl ani generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Nové stanici přeji spoustu a spoustu spokojených posluchačů i hodně štěstí,“ řekl v úvodním rozhovoru s moderátorem. Doplnil, že nová stanice nabídne posluchačům ranní vysílání, zpravodajství a postupně od příštího roku i samostatné dopolední vysílání.





„Už máme ve všech krajích své regionální studio. Pro mě vždy mělo regionální vysílání svůj význam. Je to i příležitost, jak dát prostor místním autorům,“ dodal Zavoral a zároveň poděkoval za zřízení regionálního studia městu Karlovy Vary, kraji i spolupracovníkům a kolegům. Zaměstnancům poté popřál, aby se jim v novém studiu dobře pracovalo.

Karlovarská stanice bude mít podle středečního vyjádření ředitele regionálního vysílání Českého rozhlasu (ČRo) Jana Mengera 13 zaměstnanců. Dalších pět karlovarských redaktorů bude součástí redakce zpravodajství ČRo Praha a pomáhat budou externisté.

V osmimilionovém ročním rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na vysílače a na marketingovou kampaň nové stanice, na kterou ČRo vydá v prvních třech měsících 1,5 milionu korun. „Pokrytí Karlovarského kraje šesti vysílači je perfektní,“ uvedl Menger.

Ředitel ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary Zdeněk Levý doplnil, že vedoucím programu nové stanice je Radim Jehlík, který pro rozhlas pracuje v Karlových Varech sedm let a začínal jako moderátor.

Menger dodal, že dosud vysílající ČRo Plzeň měl v Karlovarském kraji mezi rozhlasovými stanicemi sedmé místo v poslechovosti.

Nová stanice bude zatím vysílat od pondělí do pátku od pěti do devíti hodin a pak od 14:00 do 16:00. Samostatné budou také zprávy od 5:00 do 19:00. „Od 1. dubna 2019 se osamostatní ČRo Karlovy Vary i pokud jde o víkendové vysílání, a to ráno i odpoledne, a nejpozději od 1. září osamostatníme i dopoledne,“ doplnil Menger.

Budova v karlovarské Zítkově ulici, kde nová stanice sídlí, je v majetku ČRo.