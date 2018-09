Český rozhlas zvýší pokrytí digitálním vysíláním a bude propouštět

Redukce pracovních pozic vyplývá z informace, kterou 29. srpna Radě Českého rozhlasu (ČRo) prezentoval generální ředitel René Zavoral.

Rozhlas, který nyní zaměstnává okolo patnácti set lidí, nabídne propouštěným personální poradenství. Ti, kteří ukončí pracovní poměr dohodou, dostanou navíc nad rámec zákoníku práce a kolektivní smlouvy dva průměrné měsíční platy.

„Vedení Českého rozhlasu projednalo plánované hromadné propouštění 31. července s odborovou organizací a rovněž dle zákonné povinnosti o hromadném propouštění informovalo Úřad práce,“ uvedl Zavoral. Proti propouštění se již dříve odbory postavily.

Počet zaměstnanců se podle vedení rozhlasu redukuje kvůli ekonomickým úsporám, vytvoření prostoru pro valorizaci mezd, zvýšení efektivnosti práce a změně struktury zaměstnanců z hlediska jejich kvalifikačního složení.

Ředitelé regionálních stanic obhájili mandát

Koncem srpna obhájili mandát čtyři ředitelé regionálních stanic a Rada ČRo tak jmenovala s účinností od 1. října do funkcí ředitelů regionálních studií České Budějovice a Vysočina Zdeňka Duspivu, pro stanice Plzeň a Karlovy Vary Zdeňka Levého, ČRo Sever a ČRo Liberec Milana Knotka a ČRo Olomouc a ČRo Ostrava Josefa Podstatu.

Novým šéfredaktorem Rádia Junior se stal Tomáš Vacek. Řízením regionálních studií ČRo Regina DAB Praha a ČRo Region byl s účinností od 1. října pověřen ředitel regionálního vysílání Jan Menger.

Lepší pokrytí digitálním signálem i vyšší poplatek

Do čtyř let ČRo zvýší pokrytí digitálním vysíláním DAB+ ze stávajících 40 na 80 procent a rovněž převede financování vysílání ze zvláštního fondu do běžného provozního rozpočtu. Vyplývá to z Rozvojového plánu rozhlasu na období 2019 až 2022.

Veřejnoprávní rozhlas zároveň utlumí analogové vysílání na středních a dlouhých vlnách. Hlavním a nejrozšířenějším způsobem distribuce zůstane analogové vysílání na velmi krátkých vlnách v pásmu FM.

Pokračovat by rovněž měla spolupráce s Českou televizí na takzvaném Multiplexu veřejné služby. Zároveň ale ČRo plánuje snížit náklady na vysílání při televizních standardech DVB-T a DVB-T2.

Český rozhlas rovněž čeká druhá fáze rekonstrukce ostravského studia, pokračování rekonstrukce brněnské stanice a pořízení nemovitosti pro studio v Olomouci. Zároveň chce v příštím roce zahájit prodej zámku v Přerově nad Labem a objektu v brněnské Dvorského ulici.

Vedení rozhlasu bude v rámci rozvojového plánu usilovat i o zvýšení rozhlasového poplatku o pět korun, což by znamenalo navýšení ročních výnosů o 225 milionů korun. Úvahy o zvýšení podporuje novela zákona o DPH, která bude pro rozhlas znamenat výpadek příjmů. Současný koncesionářský poplatek je 45 korun. Naposledy se zvýšil na podzim roku 2005, kdy stoupl o osm korun.