Před 75 lety vypálili nacisté českou obec na Ukrajině, zabili stovky lidí

V šedesátých letech devatenáctého století lákala ruská carská vláda do oblasti Volyně přistěhovalce na levnou nevyužitou půdu. Do tehdejší Volyňské gubernie odešlo za lepším na šestnáct tisíc Čechů z Lounska, Žatecka a Rakovnicka, kteří v roce 1871 založili obec Český Malín. Ta leží v dnešní Rivnenské oblasti a patřila díky píli obyvatel mezi nejbohatší obce na Volyni. V obci fungovala knihovna, divadelní spolek, hasičský sbor nebo dvě školy.

Do života obce se negativně promítla již první světová válka a mezi válkami byla Volyň připojena k Polsku. Po okupaci Polska nacistickým Německem v září 1939 připadla tato oblast na základě paktu Molotov-Ribbentrop tehdejšímu Sovětskému svazu, ale poté, co nacistické Německo vyhlásilo válku Sovětskému svazu a němečtí vojáci vstoupili na jeho území, byla okupována nacisty i ukrajinská Volyň.



Osudného 13. července 1943 v sedm hodin ráno obklíčilo obec asi patnáct set německých vojáků. Obyvatelé byli pod záminkou přezkoumání dokumentů vyhnáni ze svých domovů a odvedeni do sousedního (Ukrajinského) Malína, ze kterého se podle svědků už ozývala střelba. Vojáci oddělili ženy, děti a starce od mladíků a mužů, poté všechny muže a část žen odvedli do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Ten, komu se podařilo dostat ven, byl zastřelen.

Většinu žen, starých lidí a dětí poté nacisté odvlekli zpátky do Českého Malína, kde jim slíbili, že budou propuštěni. Ale také oni byli nahnáni do stodol a upáleni. Uprchnout se podařilo pouze asi třiceti mužům, kteří měli odehnat dobytek do sousední osady či odnést uloupený majetek. Přežít se také podařilo těm, kdo byl zrovna na poli nebo odjel na nákupy.

Přeživší založili obec Nový Malín na Šumpersku

Záminkou řádění bylo tvrzení Němců, že byli napadeni oddílem banderovců, příslušníků ukrajinských nacionalistických bojůvek, kteří někde spolupracovali s Němci, ale jinde s nimi bojovali. Celkem nacisté zavraždili 374 Čechů a 26 Poláků, v Ukrajinském Malíně vyvraždili 132 obyvatel.

Řada přeživších poté vstoupila do československých jednotek a po válce se někteří obyvatelé, kteří vraždění přežili, i jejich příbuzní a také vojáci československého armádního sboru usadili v obci Frankštát na Šumpersku, která byla v roce 1947 přejmenována na Nový Malín.

Český Malín ležel na severozápadě Ukrajiny: