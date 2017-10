Český badatel se zřítil v alpském masivu, záchranáři už ho našli mrtvého

Pomoc k českému jeskyňáři přivolal jeho rakouský kolega, který z jeskyně sám vystoupal. Franz Tributsch z mariazellské horské služby podle APA ale uvedl, že Čech zřejmě přišel o život hned při pádu z dvaceti až třicetimetrové výšky, anebo bezprostředně poté. Utrpěl totiž vážná poranění hlavy.

Neštěstí se odehrálo v pondělí kolem 23:00 SEČ a podle policie k němu došlo při zajišťování lana. Rakušan se o něj podle Tributsche nejprve postaral, pak ale musel vystoupat na povrch, aby mohl přivolat pomoc.

Do záchranné operace se následně zapojily horské služby oblasti Mariazell a z obce Wildalpen a také alpská policie. Nasazeno do ní bylo kolem sedmi desítek lidí a dva vrtulníky. Akce byla velmi obtížná, neboť vyžadovala rozšíření některých úzkých průlezů, sdělil policejní mluvčí Gerhard Rieglthalner. Vyzdvižení těla podle něj může trvat až do dnešní půlnoci.

Jak zemřelý Čech, tak jeho rakouský kolega podle dostupných informací platili za velmi zkušené speleology. V jeskynním systému od soboty zkoumali nové chodby.

Jeskynní systém u Mariazellu se nachází v horském masivu Kräuterin Ybbstalských Alp. Je dlouhý 10,7 kilometru a výškový rozdíl v něm dosahuje 765 metrů. Patří k nejdelším jeskynním systémům v Rakousku, napsala APA. Podle Tributsche jeskyně není hluboká, ale táhne se horou horizontálně. Sestupy jsou v ní hluboké až 30 metrů. Systém je přitom úzký a klikatý, občas ústí do chodeb uzavřených ledem nebo zatopených vodou.