Na severu Čech už bouří. Výstraha meteorologů platí pro celé Česko

Výstraha ČHMÚ VELMI SILNÉ BOUŘKY (vysoký stupeň nebezpečí): - od čtvrtka 24.5. 13:00 do pátku 25.5. 2:00

- platí pro kraje Středočeský: (BN, BE, PB, RA), Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký: (CV, LN, MO) SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí): - od středy 23.5. 11:00 do 23:00

- platí pro celou ČR SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí): - od čtvrtka 24.5. 13:00 do pátku 25.5. 2:00

- platí pro kraje Praha, Středočeský: (KL, KO, KH, ME, MB, NB, PV, PZ), Vysočina, Jihomoravský SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí): - od pátku 25.5.2:00 do pátku 25.5.23:00

- platí pro kraje Středočeský:(BN, BE, PB, RA) Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký: (CV, LN, MO), Vysočina, Jihomoravský