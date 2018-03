Česko si připomíná vstup do NATO. Mezi spojenci je 19 let

Je tomu přesně devatenáct let, co Česká republika 12. března 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do Severoatlantické aliance. Jako první postkomunistické země v první vlně rozšiřování. Vstup do NATO si v pondělí připomínají armádní jednotky po celé zemi.