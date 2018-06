Úřady neuznaly svazek mužů za manželství, jejich stížnost zamítl i soud

„Správní orgán prvního stupně byl oprávněn zapsat jimi uzavřený sňatek toliko jako registrované partnerství, neboť jen tuto formu uznává česká právní úprava jako formu trvalého právně zakotveného soužití dvou osob stejného pohlaví,“ stojí v rozhodnutí senátu NSS s předsedou Miloslavem Výborným.



Jeden z partnerů se v roce 2015 obrátil na Úřad městské části Brno-střed a žádal o zápis o uzavření manželství do zvláštní matriky. Znamenalo by to uznání manželského svazku i v Česku. Úředníci žádosti nevyhověli, muž neuspěl ani s odvoláním k brněnskému magistrátu, ani se žalobou ke Krajskému soudu v Brně.

Krajský soud konstatoval, že v českém právním řádu se považuje za manželství výlučně svazek muže a ženy. Zároveň Česko umožňuje lidem stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství, jde však o jiný právní institut, který přináší jen část výhod spojených s manželstvím. Muž trval na zápisu nizozemského svazku jako manželství, proto neuspěl.

V následné kasační stížnosti oba partneři poukazovali na údajnou diskriminaci na základě sexuální orientace. Stížnost zmiňuje také zásah do jejich důstojnosti, rovnosti, práva na rodinný a soukromý život. NSS ale žádné porušení základních práv nezjistil. Úřady postupovaly jediným možným způsobem, jaký jim zákon umožňoval, přičemž ani soud nemohl ze zákonného rámce vykročit.

„Soud nemůže nahrazovat zákonodárce“

„Nemohou (správní orgány a soudy) nahrazovat činnost zákonodárce, který jediný mohl by uvážit, zda dosud neexistující právní úprava, po které stěžovatelé de facto volají, měla by doplnit právní řád České republiky,“ konstatoval NSS v rozhodnutí přijatém 30. května.



Vláda ANO v demisi shodou okolností minulý týden podpořila návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Místo neutrálního stanoviska, které doporučovali vládní legislativci, tak půjde předloha do Sněmovny s podporou kabinetu.

Lidé stejného pohlaví by měli mít v manželství podle předlohy stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Pod předlohu připojilo podpis 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Jiná skupina poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným – synem soudce Miloslava Výborného – chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto doplnění listiny práv a svobod, a to i v reakci na snahy o uzákonění možnosti stejnopohlavního manželství.