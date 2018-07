Komunisté se vracejí k moci, komentuje svět novou českou vládu

„Je velmi smutné, že se komunisté poprvé od roku 1989 dostávají zpátky k rozhodujícím politickým pozicím. Odpovědná je za to nová vláda. Žádáme premiéra Babiše, aby vnesl do tohoto politického kroku transparentnost a řekl veřejnosti, co za to komunisté dostanou,“ řekl Weber, kterého například server Politico označuje za nejvlivnějšího europoslance.



Na získání důvěry Babišovy vlády reagovala ve čtvrtek ráno také světová média. Například agentura AFP píše, že jde o první českou vládu s podporou komunistů od pádu železné opony v roce 1989 a připomíná, že Babiš čelí obviněním z dotačního podvodu.

KSČM je podle AFP otevřeně proruskou stranou vystupující proti NATO a podporu vládě poskytla „výměnou za posty ve veřejných podnicích“.

Agentura Reuters k tomu poznamenala, že Babiš některé požadavky komunistů odmítl a podle agentury AP je dohoda mezi Babišem a komunisty „příliš nejasná na to, aby poskytla srozumitelnou představu o budoucím vlivu komunistů na vládu“.

Server britského deníku The Guardian se věnuje vyslovení důvěry vládě v rozsáhlém článku s titulkem „Čeští komunisté se vracejí k vládě jako zprostředkovatelé moci“. „Ačkoli strana formálně zůstane mimo koalici, dohoda znamená návrat jejího vlivu a odpovědnosti poprvé od sametové revoluce z roku 1989, která ukončila 41letou vládu komunistů v bývalém Československu,“ napsal The Guardian.

Portál Deutsche Welle okomentoval i demonstraci, při které se před Sněmovnou ve středu sešlo několik set lidí. „Když se Babiš pokusil vyjít na ulici a oslovit dav, byl zase rychle vypískán zpět dovnitř,“ píše Deutsche Welle.