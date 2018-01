Palestinci na nás házeli kameny až po příjezdu policie, tvrdí Češka

15:00 , aktualizováno 15:00

Dvě české turistky, které se podle úterní zprávy izraelského listu Maariv dostaly do problémů v jedné palestinské vesnici, nezachraňovala izraelská dopravní policie před palestinskými chlapci házejícími kameny, protože incident propukl až poté, co strážníci na místo přijeli. Ve čtvrtek to uvedla jedna z účastnic incidentu.