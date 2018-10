Šéf ČT odmítl vysvětlit reportáž o Palestincích z dětského pořadu Zprávičky

Veřejnoprávní Česká televize odvysílala na kanálu Déčko reportáž, v níž se mluvilo o Palestině jako o Izraelem okupovaném území. Reportáž byla odvysílána v rámci pořadu Zprávičky, které jsou určené pro děti a vzbudila vlnu rozruchu.

Část veřejnosti Českou televizi kritizuje za to, že takové zprávy pro děti nejsou vhodné. Blízkovýchodní problematika je mnohdy složitá i pro dospělého diváka, a proto by neměla patřit do pořadu pro děti. Sledovanost pořadu je nicméně extrémně nízká.

Poslanci z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu si na své středeční zasedání pozvali i generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Chtěli s ním řešit „politicko-publicistické excesy programu Déčko“, jak stojí v bodu programu.

Ředitel České televize však pozvání odmítl. „Pan předseda si zřejmě myslel, že toto je věc, která si zaslouží pozornost takového výboru. Myslím si, že přestože se snažíme dělat svou práci co možná nejlépe, tak každý může někdy udělat chybu. A rozhodně není role žádného výboru parlamentu ani parlamentu jako takového, aby řešil jednotlivé problémy nebo chyby. My si ty chyby umíme vyřešit,“ vysvětlil Dvořák.

Nevhodný obsah pro děti

Předseda výboru Václav Klaus mladší pro portál iDNES.cz citoval usnesení školského výboru v této věci. „Veřejnoprávní program Déčko, čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně děti v předškolním věku.“

Televize Déčko má být vzdělávacím pořadem pro děti, nezabývat se zahraniční politikou, která pro ně není vhodným obsahem. „Osobně mi nejvíce vadí, že moje pětiletá dcera musí před večerníčkem sledovat zprávy, kde se hovoří o Donaldu Trumpovi, jeho politice a situaci na východě.“ řekl pro iDNES.cz Václav Klaus mladší.

„Generální ředitel ČT na jednání schůze školského výboru odmítl přijít. Na což má plné právo. Tuto zprávu jsme poslali volebnímu výboru, který má Českou televizi pod svou správou, aby toto téma projednal na svém zasedání. Důvodem jsou propagandistické informace, které jsou v rozporu s oficiální zahraniční politikou České republiky.“ doplnil Klaus mladší.



Piráti nesouhlasí

Opačný názor zastává poslanec Lukáš Bartoň (Piráti). Podle něj není důvod, proč by se měl Dvořák účastnit zasedání a s přijatým usnesením sněmovního školského výboru, který se vymezuje vůči obsahu vysílání veřejnoprávní televize nesouhlasí. Podle jeho slov se nevhodným obsahem má zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, do jejíž kompetence právě posuzování míry neutrality vysílání spadá.

„Jestliže se politici budou vyjadřovat k tomu, co je obsahem vysílání České televize, veřejnoprávní televize, tak jde o nátlak na ČT a jde o zpolitizování informací. Proti tomu zásadně protestuji a s Václavem Klausem mladším nesouhlasím,“ uvedl poslanec pro iDNES.cz.



„To že pan Dvořák na zasedání nedorazil naprosto chápu. Považuji za nedůstojné, aby ředitel nezávislé televize chodil na kobereček na výbor poslanecké sněmovny. Jiná věc by byla pokud by se měl účastnit v případě podání informací ohledně hospodaření nebo toho, jak ČT plní svoji úlohu v oblasti vzdělávání,“ doplnil Bartoň.