Šéf České televize Dvořák zve Soukupa do diskuze. Ten si klade podmínky

Veřejnoprávní televize se rozhodla pozvat Soukupa do pondělního pořadu Devadesátka na ČT24 ve středu večer poté, co generální ředitel TV Barrandov odvysílal již druhý pořad zaměřený proti ní.

„O České televizi zaznělo hodně nepravd. Pojďme to s panem Soukupem probrat v pondělní Devadesátce na ČT24. Pozvali jsme ho do diskuze s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem,“ sdělila televize na Twitteru.

Jaromír Soukup svoji účast nepřislíbil ani nevyloučil. Do České televize by přišel pouze za určitých podmínek. „Přijdu nesmírně rád, jen co Česká televize zveřejní v registru smluv smlouvy s dodavateli, v plném znění a bez zbabělého začerňování, týkající se výroby všech seriálů, filmů, nákupů hotových pořadů ze zahraničí i tuzemska a nákupů sportovního obsahu a smluv s cestovními kancelářemi,“ uvedl v tiskovém prohlášení.

Přestože Soukup odvysílal již dva díly svého pořadu, kde se věnoval hospodaření konkurenčního média, teď tvrdí, že na debatu by se nemohl připravit. „V současné době můžeme rovnocenně vést debatu o správnosti sestavení účetní závěrky a o auditorské zprávě, což je vzhledem k mému právnickému vzdělání a platné licenci daňového poradce možné, nicméně vzhledem k absenci podobného vzdělání u pana Dvořáka by taková debata byla zjevně nevyrovnaná,“ myslí si vlastník TV Barrandov.

„Co jednotlivé položky tvoří, ví v zásadě jen pan Dvořák, koncesionáři včetně mě nikoliv. Poté se můžeme bavit o smyslu veřejnoprávních médií, novinářské svobodě a o počasí a blížícím se jaru,“ načrtl své představy Soukup.

Současně navrhuje, aby se případná debata konala na Barrandově, což by bylo podle něj důstojnější. Na pořad Devadesátka se prý nedívá tolik lidí.

Česká televize vyvracela lži

Už kvůli minulému dílu, odvysílaném 28. února, Česká televize vydala hodnocení Soukupových výroků, aby je uvedla na pravou míru. Ten v hodinu a půl trvajícím pořadu mluvil o údajných selhání veřejnoprávní televize, a to bez jejího vyjádření.

V barrandovském pořadu podle ČT zaznělo 37 nepravd a nepřesností, instituce také zvažuje právní kroky. Česká televize se například ohradila proti Soukupovu tvrzení, že na vysílání reklamy ročně vydělá půl miliardy korun.

Televize upozornila, že zmíněná částka neodpovídá skutečnosti. „Za vysílání reklamy měla Česká televize v roce 2016 117 milionů korun. Z této reklamy, kterou, dle zákona smí ČT vysílat pouze na kanálech ČT2 a ČT sport, odvádí 34 milionů korun do Státního fondu kultury,“ reagovala ČT v dokumentu. Barrandov korekce ze strany veřejnoprávní televize nazval lživými protiargumenty.

S výpady ve středu pokračoval i server Tyden.cz, který rovněž patří do Soukupovy mediální skupiny Empresa. Napsal, že šéf ČT vyhrožuje Barrandovu odebráním licence. „Česká televize nikomu ztrátou licence nevyhrožovala a nevyhrožuje. Netušíme, kdo pomluvu o ztrátě licence vymyslel, jednoznačně ji ale vyvracíme,“ sdělila iDNES.cz mluvčí veřejnoprávní televize.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řešila zhruba dvacet stížností na vysílání TV Barrandov. „Čtyři z nich postoupily do správního řízení,“ řekl její předseda Ivan Krejčí (více v článku o stížnostech na Barrandov).