Když už, tak vyhostíme ruské agenty a ne diplomaty, vzkázal Babiš

11:06 , aktualizováno 11:49

Pokud by Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů z pražské ambasády, nejednalo by se o diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce. Na Facebooku to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš. V pondělí by se měl sejít s kolegy z vlády a rozhodnout, zda bude Česko diplomatickým krokem reagovat na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem v Británii.