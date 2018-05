Úřad řeší průšvih České pošty s osobními daty řidičů, hrozí jí tučná pokuta

„Ze zákona může subjekt dostat sankci až deset milionů korun. To je v případech, které úřad vyhodnotí jako závažné. Záleží na tom, jestli jde o systémové pochybení a jestli na ně byl subjekt upozorňován,“ řekl mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták.



V době, kdy ochrana osobních údajů Evropanů zvaná GDPR hrozí mnohamilionovými pokutami za porušení pravidel, je tak rozsáhlá chyba státního podniku obzvlášť zarážející. Česká pošta ji už přiznala.

„Celkem bylo chybně zpracováno 2 500 zásilek,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Jedním z poškozených byl čtyřicetiletý muž z Teplic. V polovině ledna mu přišla obálka s modrým pruhem. Uvnitř byla výzva, aby zaplatil 600 korun za to, že v Brusnickém tunelu v Praze loni 17. listopadu půl hodiny po půlnoci jel o 14 kilometrů v hodině rychleji, než bylo povoleno. Jenže když se podíval pozorněji, zjistil, že výzva nepatří jemu, ale ženě z Plzně. Správně byla jen jeho adresa na obálce.

„Volal jsem na magistrát a radili mi, abych výzvu roztrhal a rozhodně nic neplatil,“ řekl muž.

Týž den otevírala obálku žena z Plzně. Opět šlo o zaplacení pokuty za přestupek spáchaný v Praze. Také v jejím případě však šlo o omyl. Přestupek byl psaný na dalšího řidiče.

Podle pošty selhala technika

Všech dva a půl tisíce popletených výzev k zaplacení pokuty se týkalo přestupků spáchaných v Praze. Ochránci osobních údajů proto nejprve zacílili na pražský magistrát a prověřili, jak postupuje odbor dopravněsprávních činností, který přestupky řeší. „Provedená kontrola nezjistila porušení zákona o ochraně osobních údajů ze strany magistrátu,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Úřad zaměřil pozornost na Českou poštu, která na základě smlouvy dostává od magistrátu výzvy, které vkládá do obálek a tiskne na ně adresy, aby je mohla rozeslat a doručit. Právě při tisku adres došlo k omylu.

„Příčinou byla technická chyba obalovací linky, která zabalenou obálku potiskla ne aktuální adresou, ale následující adresou,“ vysvětlil Vitík. Tak se stalo, že hříšník dostal výzvu k zaplacení pokuty za přestupek, který udělal řidič v pořadí za ním. „Tento případ byl první po sedmi letech používání linky,“ dodal Vitík s tím, že šlo o „náhlý a nepředvídatelný incident“.

Podle Vitíka už pošta zavedla změny, aby se chyba nemohla opakovat. Zjednodušeně řečeno linka nyní načte čárový kód zásilky a spáruje ho s kódem adresy, což by mělo předejít záměně.

Je otázka, zda to Úřadu pro ochranu osobních údajů bude stačit. Podle informací MF DNES už má úřad jasno, přesto o verdiktu nechce mluvit, dokud ho nesdělí České poště. Podle Patáka to bude zhruba do dvou týdnů.

Česká pošta se domnívá, že zákon neporušila. Hájí se tím, že až do ledna fungovala linka bez potíží. „A hned po incidentu jsme přijali a provedli opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů,“ dodává Vitík. Pokud by přesto dostala pošta pokutu, je už nyní odhodlaná se odvolat.

Úředníci magistrátu řidičům v lednu vysvětlovali, aby chybné pokuty roztrhali a rozhodně je neplatili. To ale neznamená, že se sankcím vyhnuli jednou provždy. Muž z Teplic i žena z Plzně už dostali pokutu novou a správnou. Právě v těchto dnech Česká pošta rozesílá původní výzvy k zaplacení i ostatním řidičům.