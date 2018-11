Proti chřipce se možná bude očkovat i v lékárnách. Lékaři to nechtějí

Ročně v Česku onemocní chřipkou statisíce obyvatel, v jejím důsledku zemře každý rok přibližně 1 500 Čechů. Proočkovanost proti této nemoci je však dlouhodobě nízká, podle České vakcinologické společnosti se pohybuje okolo pěti až šesti procent.

Lékárníci to chtějí změnit – navrhují proto, aby se lidé mohli nechat naočkovat proti chřipce i přímo v lékárnách. „Vidíme to jako jednu z možností, jak zvýšit proočkovanost,“ komentovala pro iDNES mluvčí České lékárnické společnosti Michaela Bažantová.

Podle iRozhlasu, který s informací přišel, by lékárníci museli projít školením, změnit by se muselo i samotné prostředí lékáren.



„Nechceme dělat žádnou revoluci, chceme jako lékárníci naopak přispět k tomu, aby se zvýšilo povědomí obyvatel o užitečnosti očkování. Abychom přispěli i edukací k tomu, že se lidé nebudou tolik obávat a budou se i více dotazovat v lékárnách na tuto část poskytované zdravotní péče,“ sdělil Radiožurnálu prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

V posledních letech podle Chudoby přistupují k podobnému kroku i další země jako Anglie, Irsko či Švýcarsko.

Česká lékárnická komora s tím však nesouhlasí. „Domníváme se, že očkování je věc, která patří do rukou lékařům, a ne lékárníkům,“ komentoval pro iDNES mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. „Samozřejmě je to aplikace léku, lékař na to studoval. Ví, kterému pacientovi by to měl dát a kterému ne,“ vysvětlil. Léčba by podle Sojky navíc měla probíhat ve zdravotnickém zařízení a ne v lékárně.

Podobný názor má i místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. „Domníváme se, že Česká republika má dostatečnou síť registrujících lékařů, kteří znají anamnézu pacienta,“ uvedla. Podle Cabrnochové pak lékař může očkování upravit i s ohledem například na léky, které pacient užívá, nebo na jeho chronická onemocnění.



I když jsou takové situace podle Cabrnochové vzácné, po vakcíně může dojít k alergické reakci. „Proto jsou pacienti instruováni, že po očkování musí nějakou dobu vždycky počkat v čekárně. Je to především prevence nějaké závažné alergické reakce,“ vysvětlila Cabrnochová. Právě ordinace lékařů jsou podle ní vybaveny jak léky, tak i pomůckami pro poskytnutí neodkladné první pomoci.

Na vyjádření ministerstva zdravotnictví redakce iDNES čeká.



Očkování proti chřipce čekají od února nového roku další změny. Někteří pacienti budou muset nejdříve k praktikovi pro recept, poté si vakcínu osobně vyzvednou v lékárně a pak se vrátí zpět do ordinace, kde jim lékař injekci píchne. Týká se to však i látky proti klíšťové encefalitidě nebo žloutence typu A (psali jsme zde).