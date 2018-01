VIDEO: Češka přihlížela kontrole kufru, ve kterém Pákistánci našli heroin

Češku zadrželi pákistánští celníci minulý týden ve středu, protože u ní našli devět kilogramů heroinu. Tereza H. tvrdí, že sice věděla, že v kufru něco má, netušila však prý, že jde o drogy. „Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky. A řekli mi, že to jsou dárky,“ řekla.

Průběh kontroly jejích zavazadel zaznamenal na mobilní telefon jeden z celníků. V neděli se objevily na sociální síti YouTube. Vkladatel videa v popisku varuje před snahou snadno zbohatnout pašováním drog a možnými následky.

Češku si celníci nejdříve vzali stranou do místnosti, kde musela kufr otevřít, několik lidí pak začalo kufr prohledávat. Pod tenkou deskou pak nalezli skrytý heroin, načež na objev upozornili vedle sedící Terezu H. Mladá žena se šla podívat, k bílé látce si čichla a znovu si sedla, tentokráte s hlavou v dlaních. Celníci pokračovali v prohledávání zavazadla, kde se objevovalo stále více bílé látky.

Jednadvacetiletá Češka z Uherského Hradiště byla zadržena na letišti v pákistánském městě Láhaur minulý týden. Směřovala do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Za pašování drog jí hrozí tvrdý trest v těžko představitelných podmínkách tamního vězení.

Známí a příbuzní mladé ženy nevěří, že by chtěla drogy převézt úmyslně. „Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit,“ prohlásil pro MF DNES strýc zadržené ženy (více v článku Slušná holka, říkají blízcí o Češce zadržené v Pákistánu kvůli drogám).

Podle její kamarádky je Tereza obětí narkobyznysu. „Využil naivní hloupou holku. To, co udělala, neobhajuji, jen říkám, že se namočila do něčeho, o čem ona vůbec nemá tušení,“ uvedla její kamarádka. Tereza H. uváděla, že se živila jako modelka. Podle dalších informací spíše jako společnice (více o aktivitách Češky zde).