Pákistán opět prodloužil pobyt ve vazbě Češce zadržené kvůli drogám

U sobotního stání byl přítomen český honorární konzul, který sleduje dodržování mezinárodních standardů, uvedla mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová

Zadržovaná Češka je podle mluvčí v relativně dobrém psychickém stavu.



Pákistánští celníci Češku zadrželi poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na spoj do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Žena nyní zůstává ve věznici v Láhauru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.