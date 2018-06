Většina Čechů je pro zavedení eutanazie a podporuje právo na potrat

Nejvýraznější podporu má právo na interrupci, a to 71 procent. Usmrcení člověka na vlastní žádost by uzákonilo 67 procent lidí a trest smrti 55 procent. Průzkum probíhal od 12. do 24. května a zúčastnilo se ho přes tisíc respondentů.



Podíl dotázaných, kteří souhlasí s uzákoněním eutanazie, od loňska vzrostl o čtyři procentní body. Usmrcení člověka na vlastní žádost odmítá 23 procent Čechů, častěji to jsou lidé protestantského náboženského vyznání a starší 60 let.

Názory na eutanazii - časové srovnání (v %). 24. 5. 2018, 1008 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

Názory podporující interrupci se od minulého roku u Čechů prakticky nezměnil. Pouhé jedno procento lidí by umělé přerušení těhotenství zakázalo, šest procent by interrupci povolilo v případě ohrožení života těhotné ženy a necelá pětina lidí míní, že by interrupce měla být povolena pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu.

„Z analýzy dále vyplynulo, že názory na interrupci a eutanazii spolu vzájemně souvisí,“ uvedli statistici. Ti, kteří zastávají názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama, významně častěji souhlasí s uzákoněním eutanazie.



Názory na interrupci - časové srovnání (v %). 24. 5. 2018, 1008 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor.

Umělých přerušení těhotenství v Česku ubývá. Proti roku 1990 se jejich počet snížil pětkrát. Zatímco na začátku 90. let bylo ročně přes 100 tisíc zákroků, předloni jich podstoupilo 20 300 žen. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Eutanazie je většině zemí nezákonná, uznává ji málo zemí jako Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Kolumbie, Kanada a Indie. Jako první země na světě legalizovalo eutanazii v dubnu 2002 Nizozemsko.

Zavedení trestu smrti už Češi tolik neřeší

Podpora uzákonění trestu smrti vzrostla meziročně o dva procentní body, loni byla však nejnižší od začátku průzkumu. Nejvyšší podporu měl trest smrti v první polovině 90. let, kdy s jeho zavedením souhlasily zhruba tři čtvrtiny Čechů.



Stoupenci versus odpůrci trestu smrti v časovém srovnání od roku 1992 (%)

Měla by se v Česku povolit eutanazie?