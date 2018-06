Češi vyrážejí na dovolené a lékárny nemají endiaron ani ercefuryl

„Výpadek endiaronu je způsoben výrobními důvody na straně výrobce,“ potvrdila MF DNES Monika Knobová z tiskového oddělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Skupina Sanofi, pod niž výroba endiaronu spadá, na dotazy nereagovala.

Problémy ve výrobě jsou příčinou i v případě ercefurylu, říká jeho výrobce, farmaceutická společnost Takeda.

„Při přípravě výrobní linky se objevil technický problém, a tak Takeda pozastavila výrobu přípravku,“ odpovědělo stručně MF DNES tiskové oddělení společnosti. Podle SÚKL ale dočasná nedostupnost obou léků není riziko, zpátky na trhu budou během léta.

Endiaron došel

Faraonova pomsta, výmluvné označení střevních potíží, postihne podle statistik turisty ve většině případů v prvním týdnu dovolené. A nejde jen o Egypt. „Nejvíc průjmů máme u pacientů v subsaharské Africe, ale i v severní Africe a na indickém subkontinentu, tedy v Indii, Bangladéši či Pákistánu,“ říká vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty v Ostravě Rastislav Maďar.

Jak na střevní obtíže Lékař Jan Rutsch z Centra cestovní medic íny doporučuje kromě léků Endiaron, Imodium, Smecta a na recept vázaného Ercefurylu přibalit do cestovní lékárničky remineralizační soli, v Indii prodávané jako Electral. „Přidává se při průjmech do pití, aby tělo neztratilo příliš minerálů,“ říká Rutsch a doporučuje užívat probiotika.



doporučuje kromě léků Endiaron, Imodium, Smecta a na recept vázaného Ercefurylu přibalit do cestovní lékárničky remineralizační soli, v Indii prodávané jako Electral. „Přidává se při průjmech do pití, aby tělo neztratilo příliš minerálů,“ říká Rutsch a doporučuje užívat probiotika. Naprosto zásadní je ale podle něj jíst jen to, co je pod kontrolou . „To znamená nevrhnout se na parníku na Nilu na švédský stůl,“ podotýká ironicky.



. „To znamená nevrhnout se na parníku na Nilu na švédský stůl,“ podotýká ironicky. Pokud se vyskytne ve stolici krev či hlen a k tomu vysoká horečka, je nezbytné zajít k lékaři. „Průjem je příznak, ne onemocnění. Když nevíme, jakého je původu, nemůžeme ho úplně cíleně léčit,“ dodává Jan Rutsch.



Státní zdravotní ústav doporučuje pro tyto případy do cestovní lékárničky čtyři přípravky – Endiaron, Imodium, lék Smecta a na lékařský předpis vázaný Ercefuryl.

Jenže lékárnám, včetně e-shopů, chybí nejen endiaron, a to už půl roku, ale od konce května má výpadek i jeho náhrada ercefuryl. „Endiaron dlouhodobě není, nic podobného nemáme. Ercefuryl má také výpadek,“ potvrdilo MF DNES několik lékárníků.

Endiaron, doporučovaný hlavně pro cesty po Evropě, je lék, který je jediným volně prodejným přípravkem ze skupiny léků proti střevní infekci. Jiný s podobným složením bez receptu koupit nelze.

Nejdřív sáhnout po uhlí

Podle Ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) lze průjem léčit i jinými volně dostupnými léky, třeba aktivním uhlím či diosmektitem. Až poté by měl pacient sáhnout po endiaronu, posléze užívat předepisovaný ercefuryl, určí-li to lékař.

Podle epidemiologa Maďara je to však právě ercefuryl, který je při cestách hlavně do exotických zemí první volbou v samoléčbě průjmu. Je to proto, že zbavuje příčiny střevních potíží. „Neúčinkuje hned, a proto když má někdo vodnatý průjem, kombinujeme ho s lékem Hydrasec. To je lék, který zablokuje ztrátu tekutin,“ říká Maďar.

I přesto, že momentálně k dostání není a bude nejspíš nejdřív až za měsíc, v Egyptě ho lze nahradit antinalem, složením je stejný a podle Maďara na „faraonovu pomstu“ zabírá.

„Ercefuryl je ale třeba na Slovensku volně dostupný jako endiex,“ podotýká epidemiolog a dodává, že chybí-li nyní lék první volby Ercefuryl, lze předepsat ještě třeba Normix. „Ale ten je drahý. Místo 70 korun, co stojí ercefuryl, je to několik stovek, někde i pět set,“ podotýká epidemiolog.

Normix je navíc antibiotikum a může části pacientů způsobit i další, takzvaný dysmikrobiální průjem, protože ve střevě „zabíjí“ i člověku prospěšné (probiotické) bakterie.

Hygiena i příprava jídla

Příčinou střevních potíží turistů v Egyptě či Indii je zejména vyšší výskyt patogenů, tedy choroboplodných zárodků, které jsou v místních potravinách. Potíže může způsobit také způsob přípravy jídla a jiná hygienická pravidla.

Oslovení odborníci se ale shodují v tom, že pokud se lidé nerozhodnou vycestovat zrovna do vyloženě exotických zemí, při případných potížích je vhodnější zkusit aktivní uhlí a nasadit dietu. „Až v druhé volbě přichází v úvahu ercefuryl, který je daleko silnější ve svém působení,“ říká praktický lékař Norbert Král.