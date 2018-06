Ukrajinské krávy dojí radioaktivní mléko, lidem hrozí rakovina i zákal

Kravské mléko, které lidé pijí v obcích v okruhu více než dvě stě kilometrů od černobylské jaderné elektrárny, obsahuje až pětkrát větší dávku radioaktivních částic, než by podle vládních bezpečnostních doporučení pro dospělé mělo mít. U dětí je to dokonce desetkrát, informovaly v pátek výzkumné laboratoře Greenpeace na Exeterské univerzitě a Ukrajinský institut zemědělské radiologie.

Podle studie zůstane radioaktivita v mléku bez většího zásahu nad maximální doporučenou hladinou pro dospělé nejméně do roku 2040, nad hranicí přijatelnou pro děti ještě mnohem déle.



Vědci to zjistili během výzkumu, který probíhal na severozápadní Ukrajině okolo města Rovno a zkoumal vzorky mléka ze čtrnácti vesnic. Podotkli ovšem, že se hodnoty radioaktivního záření velmi liší například podle stavu půdy a není jisté, jestli stejných hodnot dosahuje i mléko vyráběné na velkých komerčních farmách.

Radioaktivní mléko Většina radioaktivních látek uniklých při černobylské havárii už se rozložila a nepředstavuje vážné ohrožení. Nebezpečný je však hlavně izotop cesia-137, který vydrží déle. Přetrvává v půdě a shromažďuje se v rostlinách, které konzumují krávy, čímž se dostává i do jejich mléka. Požití radioaktivních potravin může způsobit řadu zdravotních problémů včetně rakoviny, šedého zákalu či zažívacích onemocnění.



Hlavní autorka studie Iryna Labunska sdělila deníku The New York Times, že kontaminované mléko pijí hlavně chudé rodiny. „Ti lidé vědí, že to mléko není bezpečné, ale řekli nám, že nemají na výběr. Musejí nakrmit svoje rodiny,“ uvedla.

Nebezpečí by se podle studie zřejmě dalo zmírnit přidáním hexakyanoželezitanu do krmiva pro dobytek. Tato chemikálie se jinak používá k léčbě otravy těžkými kovy. Problém však představuje cena. Podle Labunské by snížení obsahu radioaktivity na doporučené hodnoty vyšlo asi na 80 tisíc dolarů ročně, a to jenom ve zkoumaných vesnicích, kde dohromady žije pouze 800 lidí.

Výbuch a požár černobylské elektrárny v roce 1986 je považován za nejhorší jadernou katastrofu v historii. Zvýšené radioaktivní záření zaznamenal po havárii celý svět, nejhorší následky nesla Ukrajina a Bělorusko. Minulý týden vypukl v ochranné zóně velký lesní požár.