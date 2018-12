Ze sbírky na veterány zmizely desetitisíce. Okradli nás, zlobí se vojáci

„Uzavřel jsem smlouvu a poslal z účtu sedmdesát tisíc korun. Vojáků si vážím a chtěl jsem jim takto pomoci,“ říká dnes Jaroslav Chmelař a ukazuje smlouvu i výpis z účtu, že peníze skutečně v srpnu 2016 odeslal.



„Vůbec netušíme, o kolik finančních prostředků by se takto mělo jednat. O financích jsme nevěděli, vůbec jsme neměli tušení, že někdo posílá desítky tisíc korun a že někdo profituje na myšlence pomoci válečným veteránům. Měli jsme provozní i transparentní účet, tyto peníze však byly poslány na úplně jiný účet,“ říká zakladatel Centra pomoci vojákům v tísni Petr Poledník, který jako válečný veterán spolek zaštiťoval.

Podle něj jediné peníze, které organizace získala, byly na první ročník boxerského turnaje o armádního šampiona v boxu Army Boxing Cup.

O tom, že by lidé posílali peníze účelově přímo na pomoc vojákům, prý dosud nic netušili. „Čtyřicet tisíc dal sponzor a patnáct tisíc pražská městská část. To bylo všechno,“ řekl Poledník.

Peníze z radnice

Podle smlouvy, kterou má MF DNES k dispozici, přispěla radnice Prahy 7 patnácti tisíci proto, že „hlavním přínosem této charitativní akce je shromáždění finančních prostředků na podporu stávajících i bývalých příslušníků ozbrojených sil, kteří se ocitnou v tísni,“ napsala městská část do zdůvodnění.

Předseda správní rady Ladislav Kirschner, jehož jméno na sedmdesátitisícové smlouvě o sponzoringu je, tvrdí, že o žádnou zpronevěru se nemůže jednat. Věří prý, že celou kauzu dokáže policii vysvětlit.

Kirschner: pomáhali jsme různě

Kde peníze skončily a čí účet byl na smlouvě uveden, nevysvětlil. „Já jsem nadaci financoval ze svých peněz, mě to stálo nějakých šest set tisíc korun. Chápu vojáky, že mají obavy, ale fungovalo to z mých peněz a jediný, kdo by měl mít škodu, bych měl být já,“ tvrdí Kirschner.

„Pomáhali jsme různě, tamhle jsme dali deset tisíc, tamhle koupili stůl a podobně,“ dodává kdysi bývalý policista, který však byl před lety odsouzen za vydírání obchodníka s diamanty Luboše Říhy.

Vojenský veterán Poledník se cítí podveden. Už před rokem prý chtěl s druhým kolegou odejít.

„Mám pocit, že nás vojenské veterány někdo zneužil, abychom zaštítili navenek bohulibou věc. Nám skutečně šlo o pomoc vojákům vracejícím se z misí, teď se to otočí proti nim a lidé, kteří by přispěli, si to rozmyslí,“ řekl Poledník.

Počítání finančních darů

Pražská policie zatím případ nechce komentovat, a to ani výši případné škody. Podle informací MF DNES ale prověřuje, kolik peněz bylo na pomoc vojákům od lidí odesláno. „Oznámení jsme cestou státních zastupitelství obdrželi, nicméně ve věci zatím nebylo rozhodnuto,“ řekl stroze mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Centrum pomoci vojákům v tísni se na svých internetových stránkách chlubilo, že jde o nevládní neziskovou organizaci, která navazuje na charitativní projekt Andělská křídla 2014. Ten v roce 2014 zorganizoval benefiční koncert na podporu veřejné sbírky pro rodiny padlých vojáků v Afghánistánu.

Dnes už internetové stránky centra ani nefungují. „Provoz stránek byl pozastaven,“ vysvětluje centrum.