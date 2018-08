Centrální nákup státu selhal a nepřináší úspory, zjistil kontrolní úřad

Centrální nákupy státu prosadil před čtyřmi lety jako ministr financí současný premiér Andrej Babiš (ANO). Sliboval si od něj výraznou úsporu provozních nákladů státu. Nákupy by se měly podle plánů vztahovat na zboží a služby za téměř 13 miliard korun. To odpovídá zhruba pětině provozních výdajů úřadů a téměř procentu objemu výdajů státního rozpočtu. Po roce 2020 by měl projekt přejít ze zkušebního do běžného provozu.

V současné době se používají dva systémy. Přes jeden z nich nakupují ministerstva pro sebe a organizace, které pod ně spadají. Předpokládalo se, že jeho prostřednictvím budou ročně zadávány zakázky za více než 45 miliard korun.

V roce 2016 to však bylo 8,2 miliardy korun, přes polovinu z toho tvořily zakázky ministerstva vnitra. Takzvaný Centrální nákup státu pak mají ministerstva financí a vnitra využívat k nákupům pro celou státní správu.

Používání Centrálního nákupu státu je zatím dobrovolné. Za dobu jeho fungování v něm byla zadána jen zakázka na nákup kancelářského papíru za 118 milionů korun. Z té se do konce roku 2017 vyčerpalo 40 procent.

„Některé resorty dál nakupovaly kancelářský papír od svých dřívějších dodavatelů, protože byl levnější než papír získaný v soutěži přes Centrální nákup státu,“ uvedl Nejvyšší kontrolního úřad (NKÚ).

Ušetřili jsme třeba za vozy, tvrdí ministerstvo

Vláda předpokládala, že centralizované zadávání přinese výrazné úspory, sníží administrativu a zefektivní nákupy. Úspory jsou však podle kontrolorů zkreslené, jiné přínosy se nesledují.

Například centralizovaný nákup softwarových produktů je podle NKÚ efektivnější. „Je totiž rychlý, jednoduchý a umožňuje využít odbornou podporu centrálního zadavatele, kterým je ministerstvo vnitra,“ uvedl úřad.

Podle ministerstva financí přinesla značné úspory například nedávno dokončená zakázka na nákup 1 400 automobilů pro různé státní organizace, u níž se podařilo ušetřit 15 až 33 procent v závislosti na kategorii vozu.

„Praxe a zkušenosti prvních let s přelomovým projektem centrálního zadávání ukázaly, že je efektivní tam, kde se nakupuje jednoznačně harmonizovatelné zboží a služby a zároveň na trhu existuje prostor pro výraznější snížení ceny oproti cenám, za které rezorty dosud nakupují,“ sdělil mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Nástroj na sběr nevyhovuje požadavkům

Technickou podporu pro sběr požadavků z celé státní správy měl poskytovat Národní elektronický nástroj (NEN). Od jeho spuštění v roce 2014 ho ale podle NKÚ téměř nikdo nevyužívá, protože nefunguje tak, jak požadují centrální zadavatelé.

Jeho využití lze vyhodnotit podle údajů ve Věstníku veřejných zakázek. „Ministerstvo pro místní rozvoj ale nemá k dispozici údaje z věstníku v rozsahu a struktuře, které by umožňovaly takové vyhodnocení provést. A to i přesto, že je ministerstvo správcem informačního systému, jehož je Věstník veřejných zakázek součástí,“ uvedli kontroloři. Ministerstvo je tak prý závislé na dodavateli systému a za získání údajů by mu muselo zaplatit.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v reakci uvedlo, že ve věstníku jsou zveřejňovány informace ve standardních formulářích vycházejících z nařízení Evropské komise. MMR je muselo zavést do věstníku bez úprav či doplnění. Podobu formulářů schválila i vyhláška legislativní rady vlády. „NKÚ navíc v meziresortním připomínkovém řízení nevznesl žádný požadavek na rozšíření či doplnění dat,“ sdělil mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Podle něj není pravda, že je MMR závislé na dodavateli systému věstníku či Informačního systému o veřejných zakázkách. „Věstník obsahuje pouze data, která primárně využívají dodavatelé, kteří hledají obchodní příležitosti ve vyhlášených veřejných zakázkách,“ dodal mluvčí.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) uvedla, že pro státní úřady již platí povinné využívání NEN. „Díky tomu očekáváme, že začnou daleko více používat i aplikaci pro centrální nákupy a tím ušetří,“ sdělila. MMR spolu s ministerstvy financí a vnitra nyní aktualizuje požadavky, aby byla aplikace pro zadavatele komfortnější.

Podle srpnového hodnocení ministerstva financí stát v rámci centrálních nákupů v uplynulých dvou letech nakoupil zboží a služby za 4,6 miliardy korun. Proti původním ceníkovým cenám tak prý ušetřil za oba roky 1,9 miliardy korun.