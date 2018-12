Celníci odhalili nelegální obchod s červeným fosforem. Zadrželi tři lidi

Na konci roku 2017 získali příslušníci Celní správy ČR informace o možném zneužití červeného fosforu k výrobě metamfetaminu, trestní řízení zahájili celníci Protidrogového oddělení Praha Generálního ředitelství cel ve spolupráci s Celní protidrogovou jednotkou letos v únoru.



V průběhu vyšetřování zjistili, že dvacetiletá Češka kupovala na vlastní živnostenské oprávnění v nezvyklém množství červený fosfor a další chemikálie. V průběhu tří měsíců nakoupila 156 kilo červeného fosforu, 200 kilo jodu, 140 litrů kyseliny fosforečné, 37 litrů kyseliny chlorovodíkové, 30 litrů toluenu a 20 litrů metanolu. Z takového množství červeného fosforu by bylo možné nelegálně vyrobit celkem 460 kilogramů metamfetaminu.



Nedávno celníci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou zadrželi dva Čechy a jednoho Vietnamce. Při provedené domovní prohlídce našli metamfetamin, výpočetní techniku, mobilní telefony, finanční hotovost i další důkazní materiál.

Soudce zadržené poslal do vazby. Čelí obvinění z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, a to s možností odnětí svobody v rozmezí 8 až 12 let.



Červený fosfor je jednou z modifikací chemického prvku fosfor. Kromě svého omezeného legálního použití (výroba sirek, pyrotechniky) je v České republice velice často zneužíván jako katalyzátor při výrobě metamfetaminu.