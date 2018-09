Tvrdil, že natočil topící se migranty. Policistu kvůli dezinformaci vyšetřují

VIDEO: Video Facebook Jiří Ovčáček 31. 7. 2018 9:03 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Že jsem policista, to nikdo neví, zatím mají jen mé jméno a víc se o mně neví, a jestli to napíšete, tak to popřu,“ sdělil týdeníku Respekt šumperský policista Marek Chrastina.



I poté, co média informovala o nepravdivosti jeho záběrů, stále své video nepovažuje za dezinformační. „Vidím to pořád trochu jinak, přečtěte si, co o tom píšou AE News,“ sdělil Chrastina a odkázal na server Aeronet, který patří mezi dezinformační weby. I odkazování na tento web by mohlo pro policistu znamenat problém.

„Informace o tom, zda se jedná, či nejedná o dezinformační web, je daleko zásadnější pro policistu, který se v rámci plnění úkolů pohybuje v internetovém prostředí, než pro policistu, který se běžně s touto problematikou nesetkává,“ řekl Respektu mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Případ už prověřuje policejní kontrolní orgán. „Okolnostmi se zabývá odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,“ řekla pro irozhlas.cz šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

„Režisérka točí, jak se migranti topijou“

Video podle francouzského deníku Le Monde vidělo během několika letních týdnu přes 1,2 milionu lidí v Česku, Polsku, Španělsku, Francii či ve Velké Británii.



Záběry z Řecka se začaly šířit na internetu během měsíce července. Je na nich vidět skupina žen zahalených do šátků, které vstupují do vody a nesou rance plné věcí. Kousek od nich jsou ve vodě muži, kteří se ve vodě jakoby topí. Následuje pohled na kameru a režisérku, které sedí na terase vedle moře.

Video sdílela facebooková stránka AntiKavárna společně s komentářem: „Na Krétě jsem ve městě Lerapetra natočil zajímavé video. Závěr si jistě každý udělá sám. Jo, nad mořem lítá dron, kdyby ho někdo nezaregistroval.“

„Tady to máš, ty chudáky... Chudáci uprchlíci. Takhle přesně funguje to, co nám pouští do televize,“ komentuje dění na videu samotný Chrastina. „Režisérka točí, jak se migranti topijou v moři. Kréta.“

Věrohodnost videa mimo jiné ověřovala i francouzská zpravodajská agentura AFP. I ta potvrdila nepravdivost videa. Podle AFP se jednalo o natáčení připravovaného dokumentu nazvaného Země zbraní Panny Marie Bolestné o řeckých migrantech prchajících mezi roku 1919 a 1922 před řecko-tureckou válkou, který na místě natáčela režisérka Eleni Vlassi.

Agentura na svém Twitteru navíc zveřejnila trailer k filmu, ve kterém lze rozpoznat i scény z moře od Kréty.

Pro server Correctiv režisérka doplnila, že video se snaží poškodit její dobré jméno. Podle ní záběry byly pořízeny nelegálně, celou situaci bude řešit možná i soudně.

Chrastina v rozhovoru pro irozhlas.cz dodal, že se režisérce omluví poté, co uvidí celý film. „Počkám si, až ten dokument uvidím. Co nevidím na vlastní oči, tomu nemůžu věřit.“