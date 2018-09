Čecha na Madeiře strhla při koupání vlna, záchranáři ho našli mrtvého

VIDEO Chemnitz (od zvláštní zpravodajky MF DNES) Bezmoc, napětí, obavy. To jsou nynější pocity obyvatel Chemnitzu. Těm už došla trpělivost a...

GLOSA: Czech Open v New York City. Ale kde máte chlapy?

New York (Od našeho zpravodaje) US Open nemilosrdně odhalilo lesk i bídu českého tenisu. Postup rekordních šesti žen do 3. kola...