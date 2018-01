V Německu se dohodli na slučování rodin migrantů, přijdou desetitisíce lidí

Slučování rodin běženců, kteří nedostali status uprchlíka, ale jen doplňkovou ochranu, velká koalice CDU/CSU a SPD v březnu 2016 na dva roky přerušila kvůli vysokému počtu běženců, kteří v té době do Německa přicházeli. Tehdejší zákonné opatření už brzy vyprší, a proto obě uskupení musela co nejrychleji najít nové řešení. Parlament by o něm měl rozhodnout už ve čtvrtek.



Nakonec se strany dohodly na tom, že do 31. července letošního roku ještě slučování rodin běženců s doplňkovou ochranou nebude možné. Od dalšího měsíce už ano, i když zůstane dlouhodobě omezené počtem 1000 rodinných příslušníků měsíčně. SPD prosadila také opatření, které má usnadnit slučování rodin ve složité humanitární situaci.

U lidí, kteří mají status uprchlíka, bylo slučování rodin možné i v uplynulých dvou letech. Loni do konce listopadu touto cestou do spolkové republiky přišlo zhruba 85 tisíc rodinných příslušníků uprchlíků. Odhaduje se, že za lidmi s doplňkovou ochranou by do Německa mohly celkem dorazit zhruba desítky tisíc nejbližších příbuzných.

Do spolkové republiky v posledních letech oproti dřívějšku přichází výrazně méně rodinných příslušníků uprchlíků v poměru k jejich celkovému počtu. Za každým Syřanem tak v průměru dorazilo 0,43 člena rodiny, za každým Iráčanem 0,3 a za každým Afgháncem 0,13.

Už v sondovacích rozhovorech se strany velké koalice dohodly také na tom, že by do Německa nemělo přicházet více než 180 tisíc až 220 tisíc běženců ročně. Zároveň by ale každý migrant měl mít možnost podat žádost o azyl.