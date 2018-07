Čínský Mandela jde na dalších 13 let za mříže. Odseděl si jich už 22

Současná Čína, to není jenom rostoucí sebevědomí navenek, futuristické mrakodrapy Šanghaje nebo iniciativa Jedno pásmo, jedna cesta, s jejíž pomocí se Peking snaží nenápadně k sobě připoutat řadu zemí.



Je to také netolerantní, sebestředný režim, který nesnese jakékoliv odmlouvání a tvrdě ho trestá. Čína se takto nelichotivě světu znovu připomněla ve středu. Opoziční veterán a notorický bojovník za demokratizaci poměrů v říši středu Čchin Jung-min si od soudu ve středočínském Wu-chanu odnesl stěží uvěřitelný trest 13 let za mřížemi. Tolik často nedostanou v Číně ani vrazi. Co že to tak hrůzného spáchal?

Říká se tomu protistátní činnost. Je to eufemismus, který dobře znají třeba odpůrci Husákova režimu v bývalém Československu, pod nějž se dá „schovat“ prakticky cokoliv. Absurdní výše trestu spíše odráží naštvanost čínských úřadů na muže, který je jen žádá, aby dodržovaly svoje vlastní zákony, a nechce ze své cesty za žádnou cenu uhnout.

Čchin byl zatčen už v roce 2015, když ho obvinili z organizování nezákonného shromáždění na podporu demokracie.

V jistém ohledu je Čchin opravdu „speciální“ případ. Málokdo má takovou výdrž jako on. Takovou odvahu a až buldočí zaťatost. Za svým názorem si plně stojí svým osudem a nedá se zviklat za žádnou cenu. Když z ničeho jiného, tak je to patrné z jeho sáhodlouhého trestního rejstříku – disident si podle organizace Chinese Human Rights Defenders celkově odseděl za mřížemi nebo v pracovních táborech už dvaadvacet roků.

Čeká ho dalších deset let vězení

Jak sám říkával, s úřady se nepouští do křížku kvůli sobě, ale pro blaho obyvatel své země. Ti ho však v drtivé většině berou jako jakousi raritu či naivního potížistu, který si zbytečně zkazil život. Pokud se o něm vůbec dozvědí. Někteří ho pak odsuzují jako vlastizrádce. Není mnoho Číňanů, kteří by v Čchinovi spatřovali „čínského Mandelu“, jímž se velice podobným osudem už stal.

V prodemokratickém hnutí začal někdejší politický komentátor působit už koncem sedmdesátých let. Poprvé byl zatčen v roce 1981 během násilného zásahu proti skupině kritizující tristní stav lidských práv v nejlidnatější zemi světa.

Nejnovější odsouzení Čchin Jung-mina jen podtrhuje současný nekompromisní postup proti každému, kdo zpochybňuje vládnoucí komunistickou stranu. Účelem je zničit a nadlouho izolovat všechny, kteří mají jiný názor.

Podle bývalého Čchinova právníka Mao Lien-šuna nynější trest zjevně souvisí se spisy, které disident publikoval na webu nebo v zahraničí. „Nejedná se o žádnou zločineckou činnost. Čchin se jen snažil rozproudit diskusi o cestě, po níž by se země mohla v budoucnu vydat,“ uvedl Mao. I to – jak vidno – stačí v současné Číně na 13letý kriminál.