Časopis Fortune opět mění majitele, kupuje ho thajský podnikatel

Stejně jako další časopisy, také Fortune se v posledních letech dostal do problémů kvůli poklesu zájmu o reklamu v tištěných médiích a poklesu prodejů na stáncích. Časopis, který poprvé vyšel po burzovním krachu v roce 1930, chce i nadále informovat o podnikatelských elitách.

Čatčaval Džiaravanon je členem správních rad řady veřejně obchodovaných společností včetně thajské telekomunikační True Corporation Public Co.

Ve funkci prezidenta časopisu Fortune zůstane Alan Murray. „Čatčaval Džiaravanon časopis kupuje jako osobní investici. Bude podporovat naši redakční nezávislost, poskytne nám kapitál na růst a investice a to je to, co potřebujeme,“ uvedl Murray v rozhovoru pro The Wall Stret Journal, kde dříve pracoval.

Tržby časopisu Fortune z prodeje novin a z reklamy se v posledních letech snižují. Časopis se proto soustředí na digitální reklamu a další příjmy. Letos pořádá 11 konferencí, zatímco vloni jich bylo osm. Digitální reklama a podnikatelské konference se na jeho příjmech loni podílely 62 procenty. Letos časopis vyjde dvanáctkrát, zatímco vloni vyšlo 16 čísel.

Firma Meredith vydává také další časopisy jako People a Better Homes&Gardens, v lednu získala časopis Time spolu s dalšími publikacemi firmy Time Inc. Následně nabídla Fortune, Time, Money a Sports Illustrated k prodeji. V září se dohodla na prodeji časopisu Time Marcu Benioffovi, spoluzakladateli společnosti Salesforce.com, a jeho manželce Lynne za 190 milionů dolarů.