EU naposledy změní čas v březnu, nejpozději v říjnu 2019, navrhla Komise

S návrhem přišel ve středu předseda komise Jean-Claude Juncker. „S oblibou říkáme, že Evropská unie se má zabývat přednostně zásadními záležitostmi a u věcí méně důležitých být zdrženlivější,“ řekl. EU přitom podle něj určuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas, a to je podle něj hrubá chyba.

Juncker rovněž upozornil, že by se členské státy měly samy rozhodnout, zda se budou řídit letním nebo zimním časem. „Je to otázka subsidiarity. Věřím, že parlament a rada budou téhož názoru a naleznou fungující řešení,“ dodal v europarlamentu Juncker.

O zastavení střídání času rozhodnou členské země

Komise ve středu navrhla postup, podle kterého by každá unijní země do dubna 2019 oznámila, zda u sebe zamýšlí zavést trvalý letní nebo zimní čas. Poslední povinná změna ze zimního na letní čas by se uskutečnila v neděli 31. března 2019.

Jak šel čas V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916.

Vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949.

Potřetí si Češi začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979 po energetické krizi z mrazivého počátku tohoto roku.

Až do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců.

Od roku 1996 se prodloužil na sedm měsíců a jeho délka se shoduje s termínem uvedeným ve směrnicích europarlamentu a Evropské rady.



Členské státy, které by poté chtěly trvale přejít na zimní čas, to budou moci udělat při poslední změně letního času na zimní v neděli 27. října 2019. Po tomto datu by už žádné další sezónní změny času neměly být možné. Pro dodržení takového plánu je ale potřeba, aby europarlament a státy návrh komise odsouhlasily do března příštího roku.

Evropská komise k návrhu přistoupila i s ohledem na veřejnou konzultaci, v níž se pro zrušení změny času vyslovilo 84 procent respondentů. Do ankety, která skončila v polovině srpna, se zapojilo 4,6 milionu občanů EU ze všech 28 členských zemí. Největší zájem projevili lidé v Německu, odkud jich hlasovaly tři miliony.

V Česku má zastavení střídání času podporu

V Česku hlasovalo asi 64 000 lidí. Z Čechů chtělo změny času zastavit 83 procent dotázaných. Hospodářská komora ČR považuje střídání času za nepotřebný přežitek, který nemá v současnosti reálné opodstatnění. Původní důvod pro zavedení letního času v podobě úspory energií podle ní pominul, časový posun v současnosti vytváří spíše dodatečné náklady. Podobně situaci vidí také Svaz průmyslu a dopravy ČR.