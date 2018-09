Velký test carsharingu: v centru Prahy seženete auto do deseti minut

Pro testování jsme vybrali carsharingové společnosti, které nabízejí zákazníkům vlastní vozový park. Vyzkoušeli jsme první český carsharing Autonapůl, elektrická vozítka Revolt, Car4Way s největším počtem aut i společnost Ajo, která provozuje vozy s alternativním pohonem LPG. Do testu jsme nezařadili běžné půjčovny aut ani platformu HoppyGo, která propojuje majitele aut s těmi, kdo mají o vůz zájem, podobně jako funguje služba Airbnb v případě bytů.

Naší výchozí pozicí se stalo autobusové nádraží Florenc, odkud by podobně jako my mohli vyrážet lidé, kteří přijedou do hlavního města a potřebují si zajistit dopravu. Florenc jsme zvolili i proto, abychom zjistili, jak těžké je sehnat auto v centru města. S vypůjčenými vozy jsme pak jezdili do přibližně pět kilometrů vzdálené Stromovky a zpátky.

Otestovali jsme jednotlivé vozy i třeba to, jak jednoduché je dané auto v Praze najít. Protože se ale potřeby uživatelů carsharingu budou lišit, pro odpověď na otázku, na kolik vypůjčení aut u jednotlivých společností vyjde, jsme připravili tři modelové situace. Ty jsou k vidění v následující tabulce.



Srovnání cen (nejlevnější možná varianta) Doba výpůjčky / ujeté kilometry Car4Way (tarif Mini s bonusem) Revolt (4 Kč/min) Ajo (tarif Top) Autonapůl (tarif Budget se slevou 20 %) 1 hod. / 10 km 213,5 Kč 240 Kč 60 Kč 66,2 Kč 2 hod. / 20 km 301,5 Kč 480 Kč 120 Kč 132,4 Kč 5 hod. / 50 km 565,5 Kč 1200 Kč 300 Kč 331 Kč

Před nádražím jsme se dopoledne sešli s kolegy z iDNES.tv a zahájili test na našich mobilních telefonech, kde už jsme měli nainstalované carsharingové aplikace. Také jsme si dopředu vyřídili potřebné registrace, abychom nemuseli zařizovat vše na místě.

Car4Way Nejvíce aut v Praze

Aby mohl člověk využívat bílá auta společnosti Car4Way, musí se nejprve zaregistrovat online, nahrát oskenovaný doklad totožnosti a řidičský průkaz a zaplatit platební kartou vratnou kauci. V současnosti je to v akci jen koruna, dříve tisíc korun, za které zákazník získal 150 volných minut carsharingu. Pak už jen stačí vyzvednout si čipovou kartu.



Firma se pyšní tím, že má v Praze nejvíce aut, aktuálně 480. A je to poznat. V aplikaci je mapa hlavního města poseta špendlíky, které znázorňují volné vozy. K Florenci jsou nejblíže dvě auta, elektrický VW Golf a naftový VW Caddy 7. Vybíráme si ten druhý, jelikož je ještě o něco blíže. V aplikaci je potřeba zadat od kdy do kdy chceme vůz používat. Obratem nám přijde SMS zpráva s poznávací značkou auta a odkazem na jeho přesnou GPS polohu.

Opouštíme nádraží a vydáváme se na cestu, u auta jsme přibližně za šest minut. Stojí zaparkované v modré zóně nedaleko vlakového nádraží. U společnosti Car4Way slouží k otevření vozu čipová karta, kterou klient obdrží po podpisu smlouvy. Přikládáme ji tedy ke čtečce v rohu čelního skla a auto se automaticky odemyká.

Klíčky jsou k nalezení v přihrádce spolujezdce. Auto je čisté až na drobné nečistoty v kufru a menší dáreček, který se na boku vozu rozhodl zanechat pták. Po otočením klíčku v zapalování s překvapením zjišťujeme, že auto teprve nedávno sjelo z výrobní linky, má najeto pouhých 2 191 kilometrů.

Co mají služby společné všechny společnosti mají pro své vozy sjednané havarijní pojištění

v automobilech všech služeb jsou kontakty na operátory a na asistenční služby pro případ nehody nebo poruchy vozidla

s výjimkou Revoltu mají auta dálniční známku

V autě nám nic zvláštního nechybí, s výjimkou držáku na telefon. Vůz nemá ani vestavěnou navigaci, telefon s mapami tak musíme nešikovně opřít o sklo přístrojové desky. Výbava naopak zahrnuje i klimatizaci, parkovací senzory a dálniční známku.

Vydáváme se na cestu do Stromovky. Situaci nám trochu zkomplikoval řidič, který vedle našeho vozu zaparkoval paralelně tak, že z odjezdu udělal menší rébus. To ale není chyba carsharingové společnosti. Jízdě samotné se nedá nic vytknout. Caddy má silnější naftový motor, jízda s ním je tak svižnější než s testovanou konkurencí.

Nezanedbatelnou výhodou Car4Way je fakt, že má zdaleka nejširší nabídku vozidel. A to nejen co do počtu, ale i do modelů. Soustředí se na koncernová auta skupiny Volkswagen, zákazníci si tak mohou půjčit Škodu City Go, Fabia, Rapid a Octavia či VW Caddy, Transporter a elektrické e-UP! a e-Golf!

Jelikož Caddy měl ve chvíli vypůjčení plnou už jen pětinu nádrže, vyzkoušeli jsme si u Car4Way i to, jak funguje u carsharingů tankování. Není to nic složitého, stačí dojet k pumpě a nabrat plnou nádrž. V přihrádce spolujezdce je pak CCS tankovací karta, jíž je třeba za naftu či benzin zaplatit. PIN k ní je součástí úvodní SMS zprávy k vypůjčení auta. A to je vše.

Po nafocení snímků ve Stromovce se s Caddym vracíme tam, kde jsme si ho půjčili. Ale nemuseli bychom. Další obrovskou výhodou Car4Way oproti ostatním testovaným společnostem je totiž skutečnost, že je možné vůz vrátit prakticky kdekoliv v Praze. Jiné firmy požadují zaparkování auta ve stejné lokalitě, z jaké odjelo. Pro klienta, který by chtěl carsharing používat například pro dojíždění z práce a do práce, je tak Car4Way nejlepší volba.

Parkuju Caddyho v modré zóně, vypínám motor, zhasínám světla a vracím klíče do přihrádky spolujezdce. Pak už stačí jen zavřít všechny dveře a znovu přiložit kartu k čelnímu sklu, čímž se auto definitivně uzavře.

Ujdeme jen pár kroků, než si uvědomím, že jsem v autě nechal sluchátka. Vracíme se tedy k vozu, ale kartou už nejde otevřít, naše výpůjčka skončila. Volám proto na asistenční linku a operátor nám na dálku vytvoří novou výpůjčku jen pro vyzvednutí zapomenutého předmětu. Znovu za sebou uzamykáme vůz kartou.

Car4Way má ze všech testovaných společností nejsložitější účtování. První půl hodinu jízdy se platí jen pevná částka za každou minutu. Šest korun v případě většiny aut, osm korun u VW Transporteru. Po půl hodině se za každou další započatou hodinu platí pevná sazba od 49 korun do 99 korun podle modelu vozidla a zároveň si firma začne účtovat za ujeté kilometry – 4,9 až 5,9 koruny, také podle druhu auta.

V nabídce jsou i různé balíčky jako výpůjčka vozu na 24 hodin či na víkend nebo pracovní týden. Například vypůjčení Škody Fabie na víkend s dvěma sty kilometrů v ceně vyjde na 1 390 korun, VW Transporter vyjde na 2 990 korun. Palivo je vždy v ceně.

Revolt Žlutá posouvátka v centru města

Malé elektromobily Revolt jsou přístupné přes jednoduchou stejnojmennou aplikaci. Registrace je snadná, stačí naskenovat řidičák a občanku a počkat na jejich ověření. Žádné zálohy se platit nemusí. Pro jízdu pak už stačí kliknout na nejbližší vůz na mapě, kde se objeví informace o stavu baterie a nabídka pro navigaci.

Vydávám se na vyznačené místo do Hybernské a hledání mi chvilku trvá, protože se malý elektromobil skrývá až ve vedlejší Opletalově ulici. Souřadnice bude potřeba v budoucnu upřesnit. Po deseti minutách od startu z Florence už jen kliknu v aplikaci na otevření vozu a po chvilce vyskočí knoflík na dveřích.

Zářivě žluté vozítko je ihned připravené k jízdě, stačí jen otočit klíčky v zapalování a automatickou převodovku z neutrálu do polohy vpřed nebo vzad. Vzhledem k elektronické povaze se start projeví rozsvícením palubní desky a pak už jen stačí sešlápnout pedály. Jejich citlivost mě překvapila, prvních pár metrů se cítím jako začátečník v autoškole a každé sešlápnutí brzdy otestuje moje bezpečnostní pásy na maximum. Po chvíli si ale zvykám a užívám si poměrně svižnou akceleraci a zvuk jako z kluzáku ze Star Wars.

Miniaturní posouvátko poutá v pražských ulicích pozornost a všímám si nejednoho úsměvu kolemjdoucích i řidičů. Zároveň mám trochu strach, když pomyslím na tenké stěny, které mě dělí od okolního provozu. Po cestě také vnímám každou kočičí hlavu na Hlávkově mostě a všímám si, že se auto při prudkém otáčení citelně naklání. Na místo srazu ve Stromovce se ale dostávám bez úhony.

Vozítko je dvoumístné s poměrně malým kufrem, kam se vejdou akorát dva menší batohy. Revolt má ve výbavě klimatizaci, parkovací kameru a interaktivní obrazovku, kde se uživatel dozví různé údaje o stavu vozidla, například míru nabití baterie.

Kapacita akumulátoru je důležitý údaj při vracení. Je potřeba ho zadat do aplikace, než se ukončí výpůjčka. Parkování je díky malé velikosti snadné, délka odpovídá šířce běžného vozidla, a tak ani parkování kolmo k chodníku nepředstavuje problém. Nemusím řešit ani zóny vzhledem k magistrátní podpoře elektrických vozidel. Potřeba je však vracet auto v Praze 1 a 2.

Placení probíhá přes platební bránu, do které se zadávají údaje z bankovní karty. Revolt si účtuje čtyři koruny za minutu. O nic dalšího se zájemci o svezení starat nemusejí.

Revolt vsadil na flotilu malých elektrických aut od čínského výrobce Jia Yuan. V srpnu fungovala v Praze jen dvě vozítka v testovacím provozu a teprve na počátku září se flotila rozšířila na plných dvacet aut, která jsou rozmístěna v centru Prahy.

Ajo Ekologická flotila

V případě společnosti Ajo je stejně jako u Car4Way potřeba provést registraci online a naskenovat řidičský a občanský průkaz. Výhodou je, že není třeba platit žádný registrační poplatek ani si vyzvedávat čipovou kartu. Auta se odemykají na dálku skrz webovou aplikaci nebo pomocí zákaznické linky.

Ajo má v Praze aktuálně osmačtyřicet aut rozesetých v jedenácti rozsáhlých zónách. Díky menšímu počtu vozidel tak hrozí riziko, že na zákazníka auto jednoduše nevyjde nebo že se řidič bude nacházet příliš daleko od některé ze zón, kde na něj auta čekají. Nás však nic takového nepotkalo.

Na Florenci jsme pomocí interaktivní mapy zjistili, že nejbližší vůz stojí asi deset minuty pěšky na nedalekém okraji Karlína. Rezervace auta je v aplikaci plynulá a intuitivní, také Ajo posílá obratem SMS zprávu s poznávací značkou vozu a jeho polohou.

Není však takový problém ho na ulici najít, v Praze totiž Ajo provozuje jen samé bílé Škody Fabie Combi ověšené firemním logem. To trochu omezuje možnost výběru, na druhou stranu si zákazníci nemusejí neustále zvykat na měnící se modely aut.

Po deseti minutách chůze skutečně nacházíme auto tam, kde má být. Vzhledem k tomu, že jde o naši první jízdu, čeká nás desetiminutový telefonát s příjemnou operátorkou, která auto na dálku odemkne a vysvětlí nám všechna úskalí carsharingu. S Ajo jsou některé věci odlišné už proto, že jejich vozy jezdí na LPG. Hlavní změna je při tankování, kdy je potřeba o doplnění paliva požádat obsluhu, která je ze zákona povinna pomoci.

Klíčky jsou opět k nalezení v přihrádce spolujezdce. Auto je čisté a září novotou, má ostatně najeto jen 8,5 tisíce kilometrů. Čeká nás však jedna nepříjemnost – před jízdou je potřeba překontrolovat stav vozu a my na čelním skle nacházíme asi deseticentimetrovou prasklinu. Operátorka tvrdí, že je to pro ní novinka, předchozí uživatel totiž nic takového nehlásil, nicméně pro nás to žádné komplikace neznamená, jen máme po jízdě zaslat snímek praskliny.

Vydáváme se na cestu a já si musím chvilku zvykat na to, jak odlišně reaguje na sešlápnutí plynu auto poháněné LPG od deset let starého dieselu, kterým jezdím doma. Netrvá to ale dlouho a jízda je plynulá a pohodlná. Také výbava auta obsahuje vše, co bychom od ní očekávali. Od držáku na telefon přes klimatizaci a dálniční známku po parkovací senzory. Nemáme co vytknout.

Po hodině testování je čas vydat se zpět. U Ajo je nutné, aby zákazník vůz zanechal ve stejné zóně, z jaké si ho vypůjčil. Vracíme se proto do Karlína, kde dlouhé minuty hledáme volné parkovací místo. Pak už stačí v aplikaci stisknout tlačítko pro ukončení výpůjčky, chvilku počkat a ověřit, že se auto skutečně uzamklo.

Výpočet ceny zápůjčky je u Ajo o poznání jednodušší než třeba u Car4Way. Zákazník si je po registraci povinen nabít na Ajo účet bankovním převodem nebo platební kartou kredit minimálně 2 500 korun. V takovém případě ho každá hodina jízdy bude stát 25 korun a každý ujetý kilometr 4,9 koruny. Pokud si však nahraje více než 3 900 korun, dostane výhodnější tarif a hodina zápůjčky ho vyjde na 15 korun a jeden kilometr na 4,5 koruny. Palivo je samozřejmě v obou případech v ceně.

Autonapůl První carsharing v Praze

Autonapůl vyžaduje vyplnění rámcové smlouvy a zaplacení vratné kauce ve výši 5 000 korun. V ceně je zahrnuto pojištění s maximální spoluúčastí do výše 30 000 korun. Zákazník pak dostane čipovou kartu pro odemykání aut nebo má možnost využívat rezervační systém.

Rezervace je přístupná přes běžný prohlížeč na mobilu, odpadá tedy instalace aplikace. Vybírání aut mi trochu komplikuje pomalé připojení, ale brzy se dostávám do mapy a volím nejbližší automobil Kia Ceed, který je zaparkovaný před Florentinem. Aut je oproti předchozím společnostem méně. Další jsou u Václaváku nebo až na Žižkově.

Nejdřív zadávám rezervaci na tři hodiny a vyrážím. Orientace na mapě je obtížná, sledování mojí polohy je téměř nefunkční, automobil je ale naštěstí přesně tam, kde má být. Malá nálepka s logem Autonapůl ukazuje, že jsem správně. Vůz jinak zcela zapadá mezi ostatní zaparkovaná auta a nezasvěcený člověk by nic nepoznal.

Odemykání provádím taky přes web, na samotném automobilu to ovšem není poznat – najednou je otevřeno. Pro klíče se natáhnu do přihrádky u spolujezdce, kde jsou i desky s techničákem a potřebnými informacemi o voze nebo o postupu během nehody. Od začátku na Florenci do výjezdu to trvá kolem osmi minut a vyrážím do pražského provozu.

Kia se během jízdy ovládala snadno, na citlivost pedálů jsem si zvykl po pár zastaveních na semaforech a během celé jízdy jsem nenarazil na nic, co by řízení znesnadňovalo. Ve výbavě nechyběla klimatizace, handsfree s ovládáním na volantu nebo dobíjení na mobil. Scházela jen navigace, kterou nahradily Google Maps a držák na mobil na skle. Kia měla najeto jen málo přes 30 000 kilometrů a v době výpůjčky měla plnou nádrž. V případě nutnosti je k dispozici CCS karta, se kterou lze platit na čerpacích stanicích, ale i v autoservisech.

Vůz bylo potřeba vrátit do stejné oblasti, kde jsem ho našel – na Prahu 1. Pro účely našeho testování jsem se vrátil opět do blízkosti Florence. Před vystoupením jsem vyplnil protokol o jízdě a zaškrtl stav nádrže nad polovinou. Pak už jen stačilo vrátit klíčky do přihrádky a venku jsem výpůjčku ukončil přes webové rozhraní. Pro jistotu jsem se několikrát ujistil, že je zamčeno.

Autonapůl se prezentuje jako první český carsharing, jehož historie sahá až do roku 2003. Nyní má flotilu 73 aut, která působí v deseti krajských městech. V Praze jsou vozy rozmístěny do několika zón a každý z nich by měl být v docházkové vzdálenosti od jedné nebo dvou stanic metra. Zájemci si mohou vybrat od malých vozidel typu Škoda Citigo až po velký Ford Transit. Ceny se odvíjejí podle kategorií, které zohledňují typ auta, počet rezervovaných hodin a počet najetých kilometrů.

Při redakčním testu jsem si vybral vůz Kia Ceed, který spadal do kategorie Komfort. Platil jsem tedy 6,5 koruny za ujetý kilometr a hodina pronájmu stála 49 korun. V nabídce je i možnost rezervace na 24 hodin, která by v této kategorii vyšla na 588 korun. Vyúčtování společnost posílá na konci měsíce a v případě, že má zákazník útratu vyšší než tisíc korun, účtuje se mu automaticky dvacetiprocentní sleva.