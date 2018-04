Bývalý katalánský premiér Puigdemont opustil německou vazbu díky kauci

Potvrdilo to dnes generální státní zastupitelství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Pětapadesátiletého Puigdemonta zatkli policisté v Německu 25. března po překročení dánsko-německé hranice na základě evropského zatykače. Vracel se autem z Finska do Belgie, kde žil v exilu.

Španělsko požaduje vydání Puigdemonta kvůli vzpouře a zpronevěře veřejných prostředků. Té se bývalý premiér podle Španělů dopustil proto, že jeho vláda loni uspořádala nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska na Španělsku.

Soud ve městě Schleswig ve čtvrtek odmítl Puigdemonta vydat na základě jeho obžaloby ze vzpoury. Připustil však jeho vydání kvůli údajné zpronevěře. Rozhodl zároveň o podmínečném propuštění katalánského separatistického vůdce z vazby po složení kauce.

Puigdemont podle svých spolupracovníků ohlásil na dnešní večer konferenci v Neumünsteru. Katalánský expremiér obžalobu Madridu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná. Proti vydání do Španělska se může případně bránit u německého ústavního soudu.

Španělská justice řeší další postup

Čtvrteční rozhodnutí německé justice o nevydání Puigdemonta kvůli obžalobě ze vzpoury přijal španělský nejvyšší soud s nevolí. Informují o tom španělská média s odvoláním na soudní zdroje. Podle nich má španělská justice několik možností, jak na verdikt zareagovat. Soudci však dávají najevo, že hodlají německé rozhodnutí respektovat, napsal deník El País. Zatímco v případě odsouzení za násilnou vzpouru může politik ve Španělsku dostat až 30 let vězení, trest za zpronevěru může trvat maximálně 12 let.

Podle pravidel spojených s eurozatykačem, na jehož základě byl Puigdemont v Německu v březnu zatčen, musí španělský soud respektovat podmínky vydání separatistického lídra, které stanoví Berlín. Pokud by však justice v Madridu trvala na tom, že hodlá bývalého katalánského lídra soudit i za jiné trestné činy než zpronevěru, musí učinit nějaký krok dříve, než německý soud rozhodne o případném vydání.

Podle listu El Mundo má Španělsko možnost dodatečně rozšířit evropský zatykač o trestný čin vzpoury nižšího stupně, za který hrozí až 15 let vězení. Německý soud by poté musel posoudit nový zatykač a rozhodovat, zda má tento čin na rozdíl od vzpoury ekvivalent v německých zákonech.

Další z variant, které přicházejí v úvahu, je úplné stažení evropského zatykače. K tomu přistoupil soudce nejvyššího soudu Pablo Llarena již jednou, krátce před prosincovými předčasnými volbami v Katalánsku. Tehdy řešila žádost o Puigdemontovo vydání Belgie, která od toho po zrušení zatykače upustila. Llarena svůj krok vysvětlil tím, že nechce, aby justice v jiné zemi rozhodovala, za co může být politik ve Španělsku souzen. Letos však po vznesení obžaloby vydal zatykač znovu. Pokud by jej opět zrušil, byl by Puigdemont v Německu volný a zatčení by mu hrozilo jen ve Španělsku. Tento krok je podle zdrojů El País nepravděpodobný, neboť by patrně poškodil obraz španělské justice v Evropě.

Soud v Madridu by teoreticky mohl dosáhnout svého a Puigdemonta soudit za vzpouru i v případě, že jej Německo vydá pouze kvůli obžalobě ze zpronevěry. List ABC s odvoláním na právníky napsal, že existuje teoretická možnost, že katalánského expremiéra Španělsko odsoudí za zpronevěru a po odpykání trestu ho bude soudit i za závažnější trestný čin, jehož promlčecí doba je 20 let.

Znalci oslovení médii se vesměs shodují, že španělská justice vyčká na další postup německého soudu.