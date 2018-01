V Česku se trestní stíhání neobjednává, reaguje na Babiše Nejvyšší soud

„Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoliv vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné - tak jak je tomu v každém právním státě běžné - prošetřit,“ řekl Šámal.

Nejvyšší soud podle Šámala nemá žádné poznatky o možnosti objednat si v Česku trestní stíhání. „Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že žádné takové poznatky nemá ani pan premiér Babiš,“ uvedl Šámal. Ústavní činitelé by se podle něj bez konkrétních důkazů takto vyjadřovat neměli.

Podle Šámala podobné výroky vysoce postavených činitelů rezonují i v zahraničí, poškozují pověst země a mohou být proti Česku použity třeba v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Babiš se v pátek ve Sněmovně při diskusi o svém vydání k trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení.

Výrok na plénu kritizovali někteří politici a vyzývali ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby ho potvrdil, nebo dementoval. Ministr v úterý debatu o možnosti si objednat trestní stíhání označil za bouři ve sklenici vody a řekl, že ji dál nechce zveličovat svým komentářem.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už v pátek vyzval politiky, kteří mají důvodné poznatky o ovlivnění postupu či rozhodování orgánů činných v trestním řízení, aby se obrátili na něj či jiné státní zástupce. Nepodložená politická prohlášení podle něj podrývají důvěryhodnost justice, která se nemůže adekvátně bránit.

Podobně se v pondělí vyjádřil i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. „Jeho (Babišův) výrok tak může z dlouhodobého hlediska poškodit obraz celé země v zahraničí. Něco, co bychom asi čekali v zemích typu Burundi, ale ne ve středoevropském demokratickém právním státu,“ řekl Baxa Českému rozhlasu.